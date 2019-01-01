 Посол КНДР в Италии находится в бегах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2019

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Мир

Посол КНДР в Италии находится в бегах

И.о. посла Северной Кореи в Италии бежал и попросил убежища в третьей стране, сообщили южнокорейские СМИ. Разведка подтвердила, что он в бегах с ноября, когда должен был вернуться на родину.

Загранпаспорт КНДР

Загранпаспорт КНДР

Высокопоставленный сотрудник посольства КНДР в Италии бежал и попросил убежища в третьей стране для себя и своей семьи, сообщило в четверг, 3 января, южнокорейское агентство Yonhap. По его сведениям, члены семьи 48-летнего Чо Сон Гиля сейчас находятся под защитой итальянского государства.

Контекст

Бывший бразильский посол в КНДР Роберто Колин объяснил в интервью DW, какие мотивы скрываются за агрессивной риторикой и ракетными испытаниями Пхеньяна. (12.05.2017)

Как сообщали ранее южнокорейские СМИ, дипломат подал ходатайство о предоставлении убежища еще в начале декабря 2018 года - после того, как Пхеньян по завершении срока службы отозвал его из Европы обратно в КНДР. 3 января южнокорейская разведка сообщила парламентариям в Сеуле на закрытом заседании, что Чо Сон Гиль находится в бегах с начала ноября, - несколько недель спустя должен был официально закончиться срок его службы, передает агентство AP.

Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла в Италии с сентября 2017 года, когда Рим объявил прежнего посла КНДР персоной нон грата в знак протеста против шестого запуска ракеты Пхеньяном.

Бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, бежавший в Южную Корею

Бывший заместитель посла КНДР в Великобритании, бежавший в Южную Корею

В 2016 году стало известно, что заместитель посла Северной Кореи в Великобритании бежал с семьей в Южную Корею, однако в целом утечки информации о беглых северокорейских чиновниках - большая редкость, подчеркивает агентство dpa. Пхеньян до сих пор не высказался на тему статуса Чо Сон Гиля.

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    В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


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"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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