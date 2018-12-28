Посол ЕС покидает ДРК на фоне подготовки Киншасы к выборам президента

Посол ЕС в Демократической Республике Конго (ДРК) Барт Уври должен покинуть ее территорию до 29 декабря в связи с протестом Киншасы против продления Брюсселем на год санкций в отношении местных должностных лиц. Об этом в четверг, 27 декабря, заявил на пресс-конференции глава МИД этой центральноафриканской страны Леонард Ше Окитунду.

Ограничительные меры Евросоюза продлены против 14 официальных лиц и политиков ДРК, включая Эмманюэля Рамазани Шадари - одного из основных претендентов на пост главы государства на предстоящих 30 декабря президентских выборах.

Президент не может остаться на третий срок

Шадари - кандидат от широкого альянса Общий фронт за Конго (Front commun pour le Congo) и ставленник действующего главы ДРК.

Находящийся с января 2001 года в должности президента страны Жозеф Кабила не имеет права баллотироваться на третий срок.

Протесты на востоке ДРК

Между тем, на фоне политической неопределенности, 27 декабря на востоке республики прошли акции протеста. Официальным поводом для них послужило решение Независимой избирательной комиссии (CENI) ДРК, которая объявила о переносе голосования в части избирательных округов страны, включая города Бени и Бутембо (провинция Северное Киву на востоке), а также Юмбу (провинция Маи-Ндомбе на юго-востоке).

Выборы там отложены до марта 2019 года - в связи с нестабильностью обстановки из-за терактов и вспышек эпидемии лихорадки Эбола. Между тем представители оппозиции и местные жители считают, что причины подобного решения - скорее политические.

Президент ДРК Джозеф Кабила

Кабила надеется, что голосование состоится

Президент Демократической Республики Конго в интервью DW опроверг подобные утверждения, заявив, что "избирательная комиссия CENI дала на это ответ, который все прояснил". "Ответ заключается в том, что выборы отложены до тех пор, пока эпидемия Эболы не взята под контроль", - подчеркнул Жозеф Кабила. "CENI объявила, что выборы состоятся в марте следующего года, - в надежде, что к тому времени заболевание удастся локализовать", - добавил он.

При этом Кабила выразил уверенность, что в других регионах страны голосование пройдет, как и было запланировано, - 30 декабря. "Нет никакой другой причины, которая могла бы помешать" в их организации, убежден он.

Всеобщие выборы в ДРК и "повар Путина"

По итогам выборов в ДРК должны быть избраны новый президент страны, парламент, а также местные законодательные органы власти. Изначально голосование было запланировано на 23 декабря, однако оно было перенесено на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени и часть оборудования для голосования.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, как российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер", помогает Кремлю "распространять российское влияние" на ДРК, богатую полезными ископаемыми.

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