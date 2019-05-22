Посол Евросоюза в Минске: Прогресс в отношениях ЕС и Беларуси очевиден

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин (Andrea Wiktorin) в интервью DW рассказала о перспективах безвиза для белорусских граждан, пользе программы "Восточного партнерства" для Минска, а также о переменах в отношениях ЕС и РБ.

DW: Недавно белорусские СМИ сообщили о завершении переговоров Беларуси и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии, которые идут с 2014 года. Когда стоит ожидать наконец подписания договора?

Андреа Викторин: В марте мы согласовали тексты соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, сейчас нам нужно парафировать соглашения, и с обеих сторон необходимо осуществить определенные процедуры. Надеюсь, что подписание состоится во второй половине 2019 года.

- Почему переговоры так затянулись?

Андреа Викторин

- В случае с Беларусью ничего экстраординарного нет. Это абсолютно нормальная процедура, и c другими странами она такая же. Всегда в ходе переговоров возникают разные вопросы, иногда приходится возвращаться на несколько шагов назад. Но главное, что мы уже завершили согласование текстов документов.

- В случае подписания соглашения плата за шенгенские визы для белорусов снизится с 60 до 35 евро. А есть ли перспектива договориться о безвизе? И насколько она близка?

- Идти нужно шаг за шагом. Давайте сначала подпишем соглашение об упрощении визового режима, посмотрим, как это работает, и потом будем рассматривать другие возможности.

- Отношения ЕС и Беларуси в последние годы, кажется, потеплели. Раньше вы и ваши коллеги говорили о критическом диалоге, критическом взаимодействии. Можно ли по-прежнему так характеризовать нынешние отношения?

- Сам термин "критическое взаимодействие" взят из выводов Совета ЕС от февраля 2016 года. И это остается в силе в отношениях Евросоюза и РБ. Но качество диалога с Беларусью улучшилось. Сейчас у нас идут очень конструктивные дискуссии по разным вопросам, в том числе вызывающим озабоченность.

Поэтому можно сказать, что сделаны шаги вперед. Евросоюз продолжает придавать большое значение вопросам прав человека, верховенства права, демократии, и мы продолжим отслеживать ситуацию в этих сферах.

- С середины 2000-х политики, журналисты, правозащитники, эксперты нередко называли Беларусь "последней диктатурой Европы". Актуально ли еще такое определение?

- Нет, я считаю, что такое определение никому не помогает.

- Почти четыре года вы возглавляете представительство Евросоюза в РБ, а в начале 2000-х работали советником посольства Германии в Минске. Какие наиболее важные перемены произошли в стране за эти почти 19 лет?

- Страна сильно продвинулась, сделала большой шаг вперед за это время. Прежде всего в экономике, вы лидируете в цифровой сфере, никто этого не отрицает. Если посмотреть вокруг - на города, стартапы, изменения в сфере услуг, появление новых маленьких кафе, - то все очень изменилось. Меня впечатляет молодежь в Беларуси. Она хорошо образована, открыта, заинтересована в диалоге, белорусы участвуют в инициативе "Молодые европейские послы". Я считаю, что эти люди - будущее Беларуси, и это - прогресс.

За 19 лет изменилась атмосфера в отношениях как с МИДом Беларуси, так и с другими профильными министерствами. Они стали доступными для нас, мы обсуждаем различные вопросы. Естественно, взгляды иногда отличаются, но мы это открыто обсуждаем, и это прогресс.

Мы создали координационную группу ЕС - Беларусь, сейчас обсуждаем проект поддержки Беларуси в сфере верховенства права, надлежащего управления, у нас идет диалог в разных областях - права человека, развитие экономики, частного сектора, малых и средних предприятий. В данный момент так много связей между РБ и ЕС, что я вижу значительное развитие, большую заинтересованность людей в Беларуси, особенно в регионах. И для меня это очень важно.

Еще одна перемена - помимо того, что в Беларуси все больше людей говорят на иностранных языках, я вижу, что идет процесс развития национальной самоидентификации, усиливается интерес к истории своей страны, к культуре, выдающимся именам, таким как Марк Шагал и другим.

Я вижу абсолютно другую атмосферу. При том, что русский язык, естественно, остается у вас lingua franca (язык, систематически используемый для общения между людьми, родными языками которых являются другие языки. - Ред.), люди заговорили на белорусском и совершенствуют его знание. Это большой успех, это важно, потому что самоидентификация связана с национальным языком.

- Насколько эффективной для Беларуси на данный момент оказалась программа ЕС "Восточное партнерство"?

- Я действительно вижу, что мы продвинулись, добились прогресса. Растет интерес с белорусской стороны, Беларусь очень активно действует в "Восточном партнерстве", выдвинула ряд важных инициатив. В прошлом году в Минске состоялся неформальный партнерский диалог по вопросам цифровой экономики - это очень важное мероприятие, и скоро будет еще одна встреча в Минске.

Благодаря "Восточному партнерству" мы можем расширять двустороннее, многостороннее и межрегиональное взаимодействие. Мы поддерживаем трансграничное сотрудничество Беларуси с соседними странами. Я вижу большой прогресс во многих инициативах, родившихся в рамках "Восточного партнерства". Работает программа для молодежи EU - Youth. Ведь именно молодые люди - настоящий мотор развития динамичного общества и экономики, и мы будем поддерживать такие инициативы.

Важны связи в разных сферах, в том числе транспортной. "Восточное партнерство" - это ценная инициатива, мы ее развиваем, мы делаем это вместе, и страны-партнеры вместе с Евросоюзом продолжат эту работу в следующие 10 лет.

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