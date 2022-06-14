 Посольство Франции отрицает заявление о планах Макрона ехать в Киев | Новости из Германии об Украине | DW | 14.06.2022

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Украина

Посольство Франции отрицает заявление о планах Макрона ехать в Киев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

На 111-й день полномасштабной войны,развязанной Россией против Украины,российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 14 июня (время московское).

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Первый советник посольства Франции в Украине Брюно Кассанель "категорически отрицает" приписываемый ему комментарий "Суспільному" о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, говорится на странице посольства в Facebook.   

"В настоящее время Кассанель находится в отпуске во Франции и не располагает информацией о вышеназванном визите, о чем он и заявил журналисту "Суспільного", отвечая на вопросы", - говорится в заявлении.

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Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, пишет американское онлайн-издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений на эту тему.

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По оценке министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира (Cem Özdemir), в Германии следствием войны в Украине может стать дальнейший рост цен на продукты питания. "Нам следует ожидать повышения цен осенью и зимой, потому что сейчас розничные торговцы вынуждены дорого платить за энергию, а повышение цен перекладывается на плечи потребителей", - сказал Оздемир газете Rheinische Post.

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Власти Соединенных Штатов намерены направлять Украине около 1,5 млрд долларов в месяц на поддержание работы правительства, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. "Мы уже выделили 1млрд на эти цели через различные механизмы, мы намерены направлять еще около 1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев", - сказал он на семинаре в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона. Чиновник отметил, что прямая поддержка украинских властей является "одним из приоритетов" администрации президента Джо Байдена.

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Два крупнейших банка США JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств РФ, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, эти банки решили отказаться от операций по долгу РФ после того, как Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило участникам рынка США приобретать как новые, так и существующие долговые и долевые ценные бумаги, выпущенные субъектом РФ.

В ЕС не видят угрозы своей продовольственной безопасности

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Брюссель не видит угрозы продовольственной безопасности европейских рынков на фоне войны в Украине. При этом ЕС постарается внести свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

По его словам, важную роль в сфере продовольственной безопасности играет кукуруза, которая идет на производство кормов в Европе. "Но импорт из Украины до сих пор даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства. Центральной темой встречи была угроза мирового продовольственного кризиса в связи с войной в Украине.

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Словакия намерена помочь Украине выполнить критерии для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Как заявил глава правительства Словакии Эдуард Хегер после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), Украине нужно будет предоставить команду, которая поддержит ее на пути проведении реформ. При этом упрощенной схемы для вступления в ЕС быть не должно, отметил Хегер.

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Отец марокканца Брагима Саадуна, приговоренного в "ДНР" к смертной казни, рассказал агентству Reuters, что у его сына с 2020 имеется украинское гражданство. Это значит, что его нельзя судить по статье о наемничестве и с ним необходимо обращаться как с военнопленным, подчеркнул Саадун-старший.

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В рамках шестого пакета санкций ЕС, принятых против России из-за ее вторжения в Украину, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от системы международных платежей SWIFT.

Логотип Сбербанка на оном из его филиалов в Санкт-Петербурге

С 12 марта 2022 года эта система передачи финансовых сообщений перестала оказывать услуги банкам ВТБ, "ФК Открытие", Промсвязьбанку, Совкомбанку, банку "Россия", Новикомбанку, а также госкорпорации ВЭБ.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его страна еще в июне получит статус кандидата на вступление в ЕС. От канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) он ожидает активной поддержки по этому вопросу, заявил политик в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

Отвечая на вопрос о том, согласится ли он отказаться от части территории Украины ради заключения мира, Зеленский ответил, что сознание того, что в борьбе за защиту Украины погибают люди, причиняет боль, однако УкрAmbassy France KiewЬфскщтаина "потеряет все, если она уступит России в этой войне".

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Из-за российского вторжения Украина в текущем году обработала на четверть меньше сельскохозяйственных площадей, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Однако урожая хватит для обеспечения собственных нужд страны, учитывая, что многие люди покинули Украину, спасаясь от войны, указал он. По словам Высоцкого, работа сельскохозяйственных предприятий затруднена не только из-за боевых действий, но и вследствие того, что из-за блокады экспорта понижается объем засева ориентированных на продажу за рубеж культур.

Хроника событий 13 июня 14:00 - 23:59 >>>

Хроника событий 13 июня 00:00 - 13:59 >>>

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    Автор: Сергей Гуща


 

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