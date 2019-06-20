 Посольство США обеспокоено здоровьем арестованного в Москве американца | Новости из Германии о России | DW | 24.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Посольство США обеспокоено здоровьем арестованного в Москве американца

Руководство СИЗО "Лефортово" не разрешает провести независимый медосмотр Пола Уилана, заявило диппредставительство. В России американца обвиняют в шпионаже. Суд продлил срок его ареста до 29 октября.

Пол Уилан в зале суда, август 2019 года

Пол Уилан в зале суда, август 2019 года

Посольство США в России утверждает, что здоровье американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, находится под угрозой. Руководство следственного изолятора "Лефортово" отказывается представить медицинские документы или разрешить проведение независимого медосмотра, сообщает посольство в своем микроблоге Twitter в субботу, 24 августа. Дипведомство призвало отпустить Уилана домой, чтобы тот смог "получить надлежащую медпомощь".

Днем ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Уилана до 29 октября. В тот же день посольство Соединенных Штатов в РФ запросило в МИД России срочный консульский доступ к арестованному с целью "поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья".

Сам Уилан неоднократно жаловался на ухудшение своего состояния. Однако российские врачи после обследования американца заявили, что ему не нужна экстренная госпитализация или операция.

Контекст

Разоблачение многолетнего агента российской разведки ударит по отношениям Москвы с одним из самых расположенных к Кремлю правительств в ЕС, считает Константин Эггерт. (10.11.2018)

Немецкая печать обсуждает скандал вокруг разоблачения Нидерландами российских шпионов и варианты стратегии Запада в ответ на действия Москвы. (05.10.2018)

Обвинение в шпионаже против России

Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года и на следующий день арестован. Через несколько дней ему предъявили обвинение в шпионаже против России. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Арестованный неоднократно заявлял о своей невиновности. Семья Уилана ранее сообщила, что он приехал в Россию на свадьбу друга.

У 49-летнего Уилана имеется гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. По официальным данным, он руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner, производящей комплектующие для автомобилей. В качестве морского пехотинца Уилан дважды участвовал в военной кампании в Ираке - в 2004 и 2006 годах. В январе 2008 года он был осужден военным трибуналом "по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями", а затем уволен из вооруженных сил.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Авто Джеймса Бонда

    Коллекция шпионских гаджетов

    Авто Джеймса Бонда

    Целый арсенал техники и оружия реальных и кинематографических героев демонстрируется на выставке "Детективы, агенты и шпионы" ("Detektive, Agenten & Spione"), развернутой в Историческом музее Пфальца в городе Шпайере и открытой для посетителей до 31 июля 2016 года. На снимке - легендарный автомобиль Aston Martin, на котором разъезжал агент 007 Джеймс Бонд.

  • Тайник в ботинке

    Коллекция шпионских гаджетов

    Тайник в ботинке

    Оборудованные в обуви тайники, где можно было прятать различные предметы и документы, шпионы называли "контейнерами". На снимке - сокрытая в каблуке ботинка миниатюрная камера, использовавшаяся агентами советского КГБ.

  • Нож в скорлупе арахиса

    Коллекция шпионских гаджетов

    Нож в скорлупе арахиса

    Складными ножами, сокрытыми в рукоятке в виде скорлупы арахиса, часто пользовались в 1970-е годы американские разведчики.

  • Золотой пистолет

    Коллекция шпионских гаджетов

    Оружие соперника агента 007

    Из такого золотого пистолета с золотыми пулями стрелял наемный убийца Франциско Скараманга, за которым охотился Джеймс Бонд в фильме "Человек с золотым пистолетом" (1974) - девятой по счету картине о британском суперагенте, ставшей экранизацией одноименного романа Яна Флеминга.

  • Вилли Брандт и Гюнтер Гийом

    Коллекция шпионских гаджетов

    Шпион в стане Вилли Брандта

    На этом сделанном в 1974 году фото тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) запечатлен вместе со своим референтом Гюнтером Гийомом (Günter Guillaume) - разведчиком ГДР, внедренным в ведомство главы федерального правительства. Его разоблачение стало самым крупным шпионским скандалом в истории ФРГ и одной из причин последующей отставки Брандта.

  • Камера Гюнтера Гийома

    Коллекция шпионских гаджетов

    Камера Гюнтера Гийома

    С помощью этой камеры наблюдения разведчик ГДР Гюнтер Гийом (Günter Guillaume) вел слежку за канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt).

  • Золотой автомат Калашникова

    Коллекция шпионских гаджетов

    Золотой автомат Калашникова

    В свое время этот отделанный золотом автомат Калашникова, а также нож с золотой рукояткой получил в награду "за особые заслуги" Эрих Мильке (Erich Mielke) - министр госбезопасности ГДР, дважды герой ГДР и герой Советского Союза. В подарочный комплект также входили значок и золотая табличка, подписанная самим конструктором - Михаилом Калашниковым.

  • Расческа-нож

    Коллекция шпионских гаджетов

    Расческа-нож

    Нож, замаскированный под расческу, - у шпионов обычное средство для самообороны. К тому же, ею очень удобно причесываться.

  • Устройство для шифрования и декодирования

    Коллекция шпионских гаджетов

    Устройство для шифрования и декодирования

    Эта изготовленная в 1926 году машинка марки Kryha Liliput - самая миниатюрная в мире карманная версия механического устройства для шифрования и декодирования. Изобрел ее уроженец Харькова Александр фон Криа (Alexander von Kryha), во время Второй мировой войны служивший в немецком вермахте.

  • Жучок для прослушки

    Коллекция шпионских гаджетов

    Жучок для прослушки

    Несведущему и в голову не придет, что эта ягодка в бокале мартини - на самом деле жучок для прослушки на расстоянии.

  • Советский солдат в американо-британском разведывательном туннеле

    Коллекция шпионских гаджетов

    Операция "Золото"

    В начале 1950-х годов началась совместная операция ЦРУ и британских спецслужб по прокладке подземного туннеля из Западного Берлина в Восточный Берлин для получения доступа к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии. В апреле 1956 года, почти год спустя с начала его работы, туннель обнаружили советские военнослужащие и солдаты армии ГДР. Операция "Золото" провалилась.

  • Голубь-шпион

    Коллекция шпионских гаджетов

    Птицы на шпионской работе

    Голубиная фотосъемка - так называли аэрофотосъемку для ведения воздушной разведки с использованием почтовых голубей. Наиболее широко она применялась в первой половине XX века. На пернатого крепилась миниатюрная автоматическая фотокамера, делавшая снимки через определенные интервалы.

  • Чемодан агента штази

    Коллекция шпионских гаджетов

    Чемодан агента "штази"

    В период с 1960 по 1986 годы такой чемоданчик входил в набор многих агентов восточногерманской разведки. В кейсе было все для маскировки, к которой шпион прибегал в случаях, когда необходимо было скрыться от преследователей.

  • Лазерный тоннель

    Коллекция шпионских гаджетов

    Лазерный тоннель

    В интерактивной экспозиции есть лазерный тоннель – аттракцион для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Пройти через него – отнюдь не простая задача. Тот, кому это удастся, получает свидетельство о сдаче экзамена на детектива.

  • Спецпропуск

    Коллекция шпионских гаджетов

    Спецпропуск

    При покупке входного билета на выставку посетитель получает и вот такой пропуск. Фото какого знаменитого детектива сокрыто под безликим профилем, он узнает по окончании знакомства с экспозицией.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:30

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки

Контекст

Коллекция шпионских гаджетов

Жучки для прослушки, губная помада-нож, множество другой техники и оружия… Создатели этой необычной экспозиции приглашают посетителей погрузиться в засекреченный мир разведки. (19.10.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Шпионский процесс в Москве и как восстановить собор Парижской Богоматери. DW Новости  

Оружие, опасные связи, шпионаж: в чем на самом деле призналась Мария Бутина - DW Новости  

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки  

Также по теме

Russland Moskau - U.S. Bürger Paul Whelan in Moskauer Gericht wird Spionage gegen Russland vorgeworfen

Обвиняемый в РФ в шпионаже Уилан обратился к Трампу 20.06.2019

Мосгорсуд признал законным арест Пола Уилана до 29 августа. Американец обратился к Трампу: "так мы не сможем сохранить Америку великой".

Russland | Moskau

Американцу Полу Уилану предъявили в РФ обвинения в шпионаже 03.01.2019

Суд арестовал Уилана на два месяца, американец находится в СИЗО "Лефортово". Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Britischer Pass

Обвиняемый в РФ в шпионаже американец также является британским подданным 04.01.2019

Гражданин США, которого в России обвинили в шпионаже, также имеет британский паспорт. Лондон уже подал заявку на консульский доступ к своему подданному в СИЗО "Лефортово".

Реклама

Самые читаемые

В США зафиксирована первая смерть от электронных сигарет  

В Берлине застрелен предполагаемый исламист  

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно