Посольство США в РФ призывает освободить Ивана Голунова

Посольство США в России призвало прекратить преследование задержанного в Москве журналиста "Медузы". "Мы присоединяемся к российскому медиа-сообществу и призываем освободить Ивана Голунова. Необходимо провести тщательное и прозрачное расследование этого дела", - написала в субботу, 8 июня, в Twitter пресс-секретарь диппредставительства Андреа Калан.

Одновременно она подчеркнула, что Голунов, как и любой другой журналист, не должен подвергаться преследованиям в отместку за свою профессиональную деятельность.

Более 53 тысяч человек подписали петицию на Change.org

Между тем петиция за освобождение Ивана Голунова на сайте Change.org на 19 часов мск набрала более 53 тысяч подписей.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что требование прекратить преследование журналиста подписали 111 муниципальных депутатов в Москве. "Представьте, что было бы, если бы это были депутаты Госдумы: тогда мы жили бы в другой стране. Увы, пока - иначе. Но это лишний аргумент за то, чтобы не игнорировать политику. В критический момент всегда становится понятно, зачем она нужна: с политическими делами нужно бороться политическими методами", - отметил он на своей странице в Facebook.

Голунова обвиняют в сбыте наркотиков

Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире на Вешняковской улице, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

Планировалось, что Никулинский суд выберет меру пресечения Голунову 8 июня, но вместо суда журналиста доставили в больницу. По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, врач "скорой помощи", осмотрев Ивана Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

