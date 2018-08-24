Посольство РФ предостерегло россиян от посещения Стоунхенджа и Солсбери

Посольство РФ в Англии предостерегло россиян от посещения археологического памятника Стоунхендж и города Солсбери. Как полагают дипломаты, российские туристы могут попасть в поле зрения британских спецслужб, которым "очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей". Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 24 августа, на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

Днем ранее с аналогичной рекомендацией выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, посоветовавшая туристам, направляющимся в район Солсбери, всегда иметь при себе номера телефонов российского посольства.

В эпицентре применения отравляющих веществ

Стоунхендж - древнее каменное сооружение, созданное приблизительно пять тысяч лет назад, - является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. В год этот объект, внесенный в список Всемирного наследия, посещают более 1 млн туристов со всего мира. Памятник находится в 13 км к северу от Солсбери, где в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший двойной агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В 3,2 км восточнее Стоунхенджа расположен город Эймсбери, где в конце июня тем же "Новичком" отравились двое британцев, причем англичанка Дон Стерджес в результате отравления скончалась. Предполагается, что паре попал в руки контейнер, в котором хранилось ядовитое вещество, использованное при отравлении Скрипалей.

Лондон обвиняет Москву в химической атаке на своей территории. Россия считает обвинения ничем не доказанными.

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