 Посольство РФ предостерегло россиян от посещения Стоунхенджа и Солсбери | Новости из Германии о Европе | DW | 24.08.2018

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Европа

Посольство РФ предостерегло россиян от посещения Стоунхенджа и Солсбери

Туристы из России могут оказаться в центре внимания британских спецслужб, пытающихся найти "доказательства" причастности Москвы к отравлению Скрипалей, полагают в российском диппредставительстве.

Стоунхендж

Стоунхендж

Посольство РФ в Англии предостерегло россиян от посещения археологического памятника Стоунхендж и города Солсбери. Как полагают дипломаты, российские туристы могут попасть в поле зрения британских спецслужб, которым "очень нужны "доказательства" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей". Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 24 августа, на странице российского дипломатического представительства в Twitter.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

Пара, обнаруженная без сознания в городе Эймсбери, по данным полиции была отравлена тем же веществом, что и Скрипали. (04.07.2018)

Российские олигархи рискуют лишиться британских паспортов из-за дела Сергея Скрипаля, возможно, отравленного в Лондоне, а спецслужбы двух стран могут начать войну, считает Константин Эггерт. (07.03.2018)

Днем ранее с аналогичной рекомендацией выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, посоветовавшая туристам, направляющимся в район Солсбери, всегда иметь при себе номера телефонов российского посольства. 

В эпицентре применения отравляющих веществ

Стоунхендж - древнее каменное сооружение, созданное приблизительно пять тысяч лет назад, - является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. В год этот объект, внесенный в список Всемирного наследия, посещают более 1 млн туристов со всего мира. Памятник находится в 13 км к северу от Солсбери, где в начале марта были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывший двойной агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В 3,2 км восточнее Стоунхенджа расположен город Эймсбери, где в конце июня тем же "Новичком" отравились двое британцев, причем англичанка Дон Стерджес в результате отравления скончалась. Предполагается, что паре попал в руки контейнер, в котором хранилось ядовитое вещество, использованное при отравлении Скрипалей.

Лондон обвиняет Москву в химической атаке на своей территории. Россия считает обвинения ничем не доказанными.

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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы? (09.07.2018)

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок". (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Фрагмент из брифинга Марии Захаровой

Аудио- и видеофайлы по теме

Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы? (09.07.2018)  

Юлия Скрипаль: нам очень повезло, что мы выжили  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезе "Новичка" - DW Новости  

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