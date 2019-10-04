 Посольство РФ в Иране сообщило об освобождении журналистки Юлии Юзик | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.10.2019

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Мир

Посольство РФ в Иране сообщило об освобождении журналистки Юлии Юзик

Россиянку задержали в Иране в начале октября. Тегеран объяснил это проблемами с визой. Коллеги Юзик заявляли об обвинениях в шпионаже. Журналистка возвращается на родину.

Юлия Юзик на книжной выставке-ярмарке в Москве

Российская журналистка Юлия Юзик (фото из архива)

Власти Ирана освободили российскую журналистку Юлию Юзик. Об этом посольство России в Тегеране пишет в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 октября. Россиянка уже вылетела из Исламской Республики на родину рейсом "Аэрофлота", подчеркнули в диппредставительстве.

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Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября, а 2 октября ее задержали в отеле сотрудники Корпуса стражей исламской революции. Журналист Борис Войцеховский сообщил, что россиянку обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Европейская федерация журналистов (EFJ) призвала власти Исламской Республики отпустить Юзик. Члены EFJ убеждены в отсутствии доказательств ее вины. Позднее представитель иранского правительства Али Рабеи заявил, что задержание вызвано визовыми проблемами и не связано со шпионажем.

Юзик работала в газетах "Московский комсомолец", "Комсомольская правда", а также в журнале "Русский Newsweek". Она является автором материалов о терроризме на Кавказе. В 2016 году россиянка баллотировалась в депутаты Государственной думы от партии "Парнас" в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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