 Посмотреть на Берлин сверху - за деньги и бесплатно. Советы туристам | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.01.2020

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По Германии

Посмотреть на Берлин сверху - за деньги и бесплатно. Советы туристам

Чтобы увидеть столицу Германии сверху, не обязательно подниматься на берлинскую телебашню. Впрочем, ее смотровую площадку мы, конечно же, тоже включили в наш обзор.

  • Колонна Победы (слева) и вид на Берлин со смотровой площадки (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    1 • Колонна Победы

    В Берлине найдется немало мест, откуда можно посмотреть на город сверху. Вот некоторые из них. Мы начнем в парке Тиргартен. Эта триумфальная колонна (Siegessäule) была построена здесь по приказу прусского короля и кайзера Германии Вильгельма I в честь побед над Данией, Австрией и Францией в XIX веке. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть 285 ступеней. Стоимость билета - 3 евро.

  • Телевизионная башня (слева) и вид на Берлинской собор со смотровой площадки

    Смотровые площадки в Берлине

    2 • Телевизионная башня

    Самая высокая столичная смотровая площадка находится на Берлинской телевизионной башне (Berliner Fernsehturm). Телевышку возвели на площади Александерплац немногим более полувека назад. Подъем на скоростном лифте на 210-метровый уровень занимает всего 35 секунд. Чтобы не тратить времяна стояние в очереди, билеты можно заказать заранее в интернете. Стоимость билета - от 16,50 евро до 21,50 евро.

  • Унтер-ден-Линден

    Смотровые площадки в Берлине

    3 • Берлинский собор

    На предыдущей фотографии, сделанной с телевышки, был виден Берлинский собор (Berliner Dom). В свою очередь, с крыши этого храма открывается такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден. Здесь же рядом расположен знаменитый Музейный остров, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение купола включено в стоимость входного билета в собор (7 евро).

  • Отель Park Inn (слева) и Берлинская телевышка (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    4 • Отель Park Inn

    Еще одна берлинская смотровая площадка - терраса столичного отеля Park Inn, расположенного по соседству с Берлинской телебашней на той же самой площади Александерплац. Терасса находится на 150-метровой высоте. За вход здесь берут 4 евро.

  • Башня Кольхоффа (слева) и вид со смотровой площадки в сторону Берлинского собора (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    5 • Башня Кольхоффа

    Далее заглянем на Потсдамскую площадь. Посетители панорамного кафе на одной из здешних высоток - Башне Кольхоффа (Kollhoff-Tower) - могут не только полюбоваться видами Берлина, но и прокатиться на самом быстром пассажирском лифте в Европе: 8,65 метра в секунду. Стоимость билета - 7,50 евро. Башня названа именем немецкого архитектора Ханса Кольхоффа - одного из авторов проекта.

  • Воздушный шар Weltballon в небе (справа) и на земле (слева)

    Смотровые площадки в Берлине

    6 • Земной шар

    Особая берлинская достопримечательность - этот воздушный шар-глобус "Weltballon" с постоянной рекламой газеты Die Welt (в переводе - "Мир"), на котором можно на 15 минут подняться над центром города примерно на 150-метровую высоту6 - насколько позволяет удерживающий трос. Стартовая площадка находится недалеко от КПП "Чарли". Стоимость билета для взрослых - 25 евро.

  • Национальный памятник в честь Освободительных войн (слева) и Викториа-парк (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    7 • Кройцберг

    Таким видом на столичный район Кройцберг можно насладиться - абсолютно бесплатно - от Национального памятника в честь Освободительных войн Пруссии против Наполеона в 1813-1815 годах. Здешний Виктория-парк, разбитый на одном из немногих берлинских естественных холмов, пользуется большой популярностью у романтиков, которые хотят проводить закат или встретить рассвет.

  • Терраса ресторана (слева) и башня Мюггельтурм (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    8 • Мюггельтурм

    Эта достопримечательность находится около самого крупного из многочисленных берлинских озер. Башня на озере Мюггельзе - Мюггельтурм (Müggelturm) - была возведена в столичном районе Кёпеник в 1961 году на месте сгоревшей деревянной вышки 1880 года постройки. Полюбоваться окружающими ландшафтами здесь можно за чашечкой кофе на террасе или со смотровой площадки на башне. Вход - 4 евро

  • 25 Hours Hotel (слева) и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    9 • Коктейль-бар Monkey Bar

    Чтобы попасть в этот популярный бар на крыше берлинской гостиницы 25 Hours Hotel, нередко приходится ждать внизу около лифта, когда наверху освободятся места. Постоянные посетители ценят сочетание здешней атмосферы, вкусных напитков и видов на Берлинский зоопарк и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма.

  • Драхенберг

    Смотровые площадки в Берлине

    10 • Драхенберг

    Этот холм прозвали "Драконьей горой" - Drachenberg. Почему? Потому что здесь часто запускают воздушных змеев, а по-немецки "дракон" и "воздушный змей" - одно слово: Drache. Холм появился в берлинском районе Груневальд после Второй мировой войны и состоит из обломков разрушенных во время войны зданий. Впрочем, змеев запускать здесь не обязательно, можно просто устроить пикник или встретить рассвет.

  • Берлинская радиобашня

    Смотровые площадки в Берлине

    11 • Берлинская радиобашня

    Эта фотография тоже сделана на холме Драхенберг, откуда видно 150-метровую Берлинскую радиобашню (Berliner Funkturm), сооруженную из стали в середине 1920-х годов. На 50-метровом уровне здесь находится ресторан, а на самом верху - смотровая площадка. Билет на площадку стоит 6 евро.

  • Купол Рейхстага

    Смотровые площадки в Берлине

    12 • Купол Рейхстага

    Одной из самых известных смотровых площадок в Берлине является купол Рейхстага, для посещения которого нужно записаться заранее на сайте немецкого парламента - бундестага. Если после предварительной записи останутся свободные места, они распределяются в гостевом центре за два часа до времени начала осмотра. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Вход бесплатный.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


  • Колонна Победы (слева) и вид на Берлин со смотровой площадки (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    1 • Колонна Победы

    В Берлине найдется немало мест, откуда можно посмотреть на город сверху. Вот некоторые из них. Мы начнем в парке Тиргартен. Эта триумфальная колонна (Siegessäule) была построена здесь по приказу прусского короля и кайзера Германии Вильгельма I в честь побед над Данией, Австрией и Францией в XIX веке. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно преодолеть 285 ступеней. Стоимость билета - 3 евро.

  • Телевизионная башня (слева) и вид на Берлинской собор со смотровой площадки

    Смотровые площадки в Берлине

    2 • Телевизионная башня

    Самая высокая столичная смотровая площадка находится на Берлинской телевизионной башне (Berliner Fernsehturm). Телевышку возвели на площади Александерплац немногим более полувека назад. Подъем на скоростном лифте на 210-метровый уровень занимает всего 35 секунд. Чтобы не тратить времяна стояние в очереди, билеты можно заказать заранее в интернете. Стоимость билета - от 16,50 евро до 21,50 евро.

  • Унтер-ден-Линден

    Смотровые площадки в Берлине

    3 • Берлинский собор

    На предыдущей фотографии, сделанной с телевышки, был виден Берлинский собор (Berliner Dom). В свою очередь, с крыши этого храма открывается такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден. Здесь же рядом расположен знаменитый Музейный остров, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение купола включено в стоимость входного билета в собор (7 евро).

  • Отель Park Inn (слева) и Берлинская телевышка (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    4 • Отель Park Inn

    Еще одна берлинская смотровая площадка - терраса столичного отеля Park Inn, расположенного по соседству с Берлинской телебашней на той же самой площади Александерплац. Терасса находится на 150-метровой высоте. За вход здесь берут 4 евро.

  • Башня Кольхоффа (слева) и вид со смотровой площадки в сторону Берлинского собора (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    5 • Башня Кольхоффа

    Далее заглянем на Потсдамскую площадь. Посетители панорамного кафе на одной из здешних высоток - Башне Кольхоффа (Kollhoff-Tower) - могут не только полюбоваться видами Берлина, но и прокатиться на самом быстром пассажирском лифте в Европе: 8,65 метра в секунду. Стоимость билета - 7,50 евро. Башня названа именем немецкого архитектора Ханса Кольхоффа - одного из авторов проекта.

  • Воздушный шар Weltballon в небе (справа) и на земле (слева)

    Смотровые площадки в Берлине

    6 • Земной шар

    Особая берлинская достопримечательность - этот воздушный шар-глобус "Weltballon" с постоянной рекламой газеты Die Welt (в переводе - "Мир"), на котором можно на 15 минут подняться над центром города примерно на 150-метровую высоту6 - насколько позволяет удерживающий трос. Стартовая площадка находится недалеко от КПП "Чарли". Стоимость билета для взрослых - 25 евро.

  • Национальный памятник в честь Освободительных войн (слева) и Викториа-парк (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    7 • Кройцберг

    Таким видом на столичный район Кройцберг можно насладиться - абсолютно бесплатно - от Национального памятника в честь Освободительных войн Пруссии против Наполеона в 1813-1815 годах. Здешний Виктория-парк, разбитый на одном из немногих берлинских естественных холмов, пользуется большой популярностью у романтиков, которые хотят проводить закат или встретить рассвет.

  • Терраса ресторана (слева) и башня Мюггельтурм (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    8 • Мюггельтурм

    Эта достопримечательность находится около самого крупного из многочисленных берлинских озер. Башня на озере Мюггельзе - Мюггельтурм (Müggelturm) - была возведена в столичном районе Кёпеник в 1961 году на месте сгоревшей деревянной вышки 1880 года постройки. Полюбоваться окружающими ландшафтами здесь можно за чашечкой кофе на террасе или со смотровой площадки на башне. Вход - 4 евро

  • 25 Hours Hotel (слева) и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма (справа)

    Смотровые площадки в Берлине

    9 • Коктейль-бар Monkey Bar

    Чтобы попасть в этот популярный бар на крыше берлинской гостиницы 25 Hours Hotel, нередко приходится ждать внизу около лифта, когда наверху освободятся места. Постоянные посетители ценят сочетание здешней атмосферы, вкусных напитков и видов на Берлинский зоопарк и Мемориальную церковь кайзера Вильгельма.

  • Драхенберг

    Смотровые площадки в Берлине

    10 • Драхенберг

    Этот холм прозвали "Драконьей горой" - Drachenberg. Почему? Потому что здесь часто запускают воздушных змеев, а по-немецки "дракон" и "воздушный змей" - одно слово: Drache. Холм появился в берлинском районе Груневальд после Второй мировой войны и состоит из обломков разрушенных во время войны зданий. Впрочем, змеев запускать здесь не обязательно, можно просто устроить пикник или встретить рассвет.

  • Берлинская радиобашня

    Смотровые площадки в Берлине

    11 • Берлинская радиобашня

    Эта фотография тоже сделана на холме Драхенберг, откуда видно 150-метровую Берлинскую радиобашню (Berliner Funkturm), сооруженную из стали в середине 1920-х годов. На 50-метровом уровне здесь находится ресторан, а на самом верху - смотровая площадка. Билет на площадку стоит 6 евро.

  • Купол Рейхстага

    Смотровые площадки в Берлине

    12 • Купол Рейхстага

    Одной из самых известных смотровых площадок в Берлине является купол Рейхстага, для посещения которого нужно записаться заранее на сайте немецкого парламента - бундестага. Если после предварительной записи останутся свободные места, они распределяются в гостевом центре за два часа до времени начала осмотра. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Вход бесплатный.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


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