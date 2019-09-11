Посмотреть на Берлин сверху - за деньги и бесплатно. Советы туристам

Чтобы увидеть столицу Германии сверху, не обязательно подниматься на берлинскую телебашню. Впрочем, ее смотровую площадку мы, конечно же, тоже включили в наш обзор.
Плох тот турист, который не захочет взглянуть на город с телебашни, но в Германии таких (работающих) площадок на удивление немного. Представляем все. (10.10.2018)
Это - купол Рейхстага в Берлине. Здешняя смотровая площадка - одна из популярных достопримечательностей немецкой столицы. (19.10.2018)
Смотровая площадка на 70-метровой высоте появилась в берлинском районе Марцан. (29.09.2015)
Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице. (10.06.2016)