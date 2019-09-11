Посмотреть на Берлин сверху - за деньги и бесплатно. Советы туристам

Смотровые площадки в Берлине

10 • Драхенберг

Этот холм прозвали "Драконьей горой" - Drachenberg. Почему? Потому что здесь часто запускают воздушных змеев, а по-немецки "дракон" и "воздушный змей" - одно слово: Drache. Холм появился в берлинском районе Груневальд после Второй мировой войны и состоит из обломков разрушенных во время войны зданий. Впрочем, змеев запускать здесь не обязательно, можно просто устроить пикник или встретить рассвет.