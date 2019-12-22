После теракта в Берлине спецслужбы ФРГ предотвратили девять новых атак

После теракта на рождественском базаре в Берлине в 2016 году спецслужбы ФРГ предотвратили девять исламистских атак на территории страны. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на информацию Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), предоставленную в ответ на запрос журналистов.

Только в ноябре текущего года вследствие действий спецслужб удалось избежать двух новых терактов, указывается далее. Конкретных данных о предотвращенных терактах ведомство не сообщило.

Как отмечает далее издание, в ноябре в Оффенбахе близ Франкфурта-на-Майне был задержан 24-летний предполагаемый исламист по подозрению в планировании теракта. Несколько дней спустя в Берлине задержан 37-летний сириец, искавший в интернете информацию о создании взрывных устройств. По обоим делам продолжается расследование, указывает Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Федеральной прокуратуры.

Исламисты активизировались после смерти аль-Багдади

Глава нового отдела BKA по борьбе с исламистским терроризмом Свен Куренбах (Sven Kurenbach) заявил о возможной связи готовившихся терактов с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, о которой в конце октября сообщили США. "После смерти лидера ИГ в радикально-исламистских кругах усилились призывы к совершению терактов на Западе", - отметил он.

По словам Куренбаха, исламисты в Германии намеревались совершать атаки, главным образом, с использованием простых средств. "Огнестрельное оружие в нашей стране в последнее время играет меньшую роль", - добавил он.

27 октября Дональд Трамп подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, указал он. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции.

Теракт в Берлине

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться. Позже Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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