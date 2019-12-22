 После теракта в Берлине спецслужбы ФРГ предотвратили девять новых атак | Новости из Германии о Германии | DW | 22.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

После теракта в Берлине спецслужбы ФРГ предотвратили девять новых атак

Только в ноябре спецслужбы ФРГ помешали планам двух предполагаемых террористов. Активизацию исламистов в BKA связывают с ликвидацией аль-Багдади.

Логотип BKA

После теракта на рождественском базаре в Берлине в 2016 году спецслужбы ФРГ предотвратили девять исламистских атак на территории страны. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на информацию Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), предоставленную в ответ на запрос журналистов.

Только в ноябре текущего года вследствие действий спецслужб удалось избежать двух новых терактов, указывается далее. Конкретных данных о предотвращенных терактах ведомство не сообщило.

Как отмечает далее издание, в ноябре в Оффенбахе близ Франкфурта-на-Майне был задержан 24-летний предполагаемый исламист по подозрению в планировании теракта. Несколько дней спустя в Берлине задержан 37-летний сириец, искавший в интернете информацию о создании взрывных устройств. По обоим делам продолжается расследование, указывает Welt am Sonntag, ссылаясь на данные Федеральной прокуратуры.

Исламисты активизировались после смерти аль-Багдади

Глава нового отдела BKA по борьбе с исламистским терроризмом Свен Куренбах (Sven Kurenbach) заявил о возможной связи готовившихся терактов с ликвидацией главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, о которой в конце октября сообщили США. "После смерти лидера ИГ в радикально-исламистских кругах усилились призывы к совершению терактов на Западе", - отметил он.

Контекст

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

Анис Амри, по всей вероятности, совершивший теракт в Берлине, застрелен в Милане. В Германии тем временем спорят о том, почему власти вовремя не остановили потенциального террориста. (23.12.2016)

По словам Куренбаха, исламисты в Германии намеревались совершать атаки, главным образом, с использованием простых средств. "Огнестрельное оружие в нашей стране в последнее время играет меньшую роль", - добавил он.

27 октября Дональд Трамп подтвердил гибель главаря "Исламского государства" в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации с участием авиации. Лидер террористов был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, указал он. Сотрудники американской разведки "на протяжении нескольких недель" знали, где находится аль-Багдади, сообщил Трамп и поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в операции.

Теракт в Берлине

Первый крупный теракт в Германии был совершен в декабре 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. Террористу удалось скрыться. Позже Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Смотрите также:

  • Свечи и цветы у заграждения на площади Брайтшайдплац

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Утро после трагедии

    Жители Берлина в растерянности проходят мимо заграждения вокруг места теракта на площади Брайтшайдплац. Многие кладут на асфальт цветы, зажигают свечи. 20 декабря объявлен общефедеральный траур по погибшим в ходе теракта на рождественской ярмарке. Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

  • Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Службы в память о жертвах теракта

    Во многих церквях Берлина проходят богослужения в память о жертвах теракта. Открыта и мемориальная церковь кайзера Вильгельма (также известная как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения), расположенная в непосредственной близости от места трагедии. В церкви работает священник, который готов ответить на вопросы прихожан. Желающие могут расписаться в книге соболезнований.

  • Цветы и свечи у места теракта на площади Брайтшайдплатц

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Широкая солидарность

    "Вы продолжаете жить в наших сердцах", - написано на розовом листке бумаги, который жители Берлина положили на асфальт перед заграждением.

  • Рождественский рынок на Брайтшайдплац до теракта

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Рождественские рынки Берлина закрыты

    Рождественский рынок на Брайтшайдплац (на фото), ставший местом трагедии, не будет работать по меньшей мере несколько дней. Власти Берлина обратились к организаторам остальных ярмарок в столице Германии с просьбой закрыть их на один день в память о жертвах трагедии, поэтому 20 декабря они не работали.

  • Сотрудник полиции недалеко от места теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Ярмарки под усиленной охраной

    В министерстве внутренних дел Германии решили не закрывать рождественские рынки и не отменять массовые мероприятия. Глава берлинской полиции заявил, что ярмарки будут находиться под усиленной охраной полиции, во избежание повторения трагедии их обнесут каменными заграждениями или заграждениями из иных твердых материалов.

  • Журналисты на месте теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Соболезнования со всего мира

    На месте трагедии сейчас находятся десятки журналистов. Новость о теракте в немецкой столице всколыхнула весь мир. Лидеры многих стран и международных организаций резко осудили произошедшее в Берлине. Действующий президент США Барак Обама выразил глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, а также пообещал оказать Германии помощь в расследовании преступления.

  • Администрация города Ниццы выражает солидарность с немецким народом в Twitter

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Тема номер один в соцсетях

    Кровавый теракт в Берлине стал одной из самых обсуждаемых тем в Facebook и Twitter. Многие пользователи потрясены случившимся и выражают солидарность с немецким народом. В их числе - и администрация города Ниццы, где 14 июля 2016 года грузовик, за рулем которого находился террорист, врезался в толпу людей, собравшихся на набережной.

  • Место теракта в Берлине

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Меркель: "Мы хотим жить свободно и открыто"

    Ангела Меркель назвала совершенное преступление жестоким и совершенно непостижимым актом и пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. В то же время канцлер подчеркнула, что жители Германии не должны отказываться от прежнего образа жизни. "Мы не хотим отказываться от рождественских ярмарок, не хотим жить в страхе. Мы хотим жить свободно и открыто", - заявила Меркель.

  • Полицейские на месте теракта в Берлине утром 20 декабря

    Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

    Усиленные меры безопасности

    Вооруженные полицейские в бронежилетах сейчас патрулируют район, где был совершен теракт. В немецкой столице усилены меры безопасности: на улицах дежурят дополнительные наряды полиции.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:33

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?

Контекст

Теракт в Берлине: растерянность, ужас и скорбь

Германия скорбит по погибшим в ходе теракта в Берлине. Лидеры многих стран резко осудили произошедшее, люди со всего мира выражают соболезнования родным и близким пострадавших. (20.12.2016)  

Ссылки в интернете

Статья Welt am Sonntag

Аудио- и видеофайлы по теме

Глинтвейн за бетонными блоками: как прошлогодний теракт изменил рождественские базары в Берлине - DW Новости  

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине?  

Через год после теракта: рождественские базары в Берлине  

Реклама

Самые читаемые

Эксперты назвали новые препятствия "Северному потоку - 2"  

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор  

Посол США в ФРГ назвал санкции против "Северного потока - 2" проевропейскими  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно