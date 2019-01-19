После серии побегов тюрьма в Берлине усилила контроль спецтранспорта

Берлинская тюрьма "Тегель" получила специальное современное устройство, позволяющее предотвратить повторение резонансной череды побегов, произошедших в начале 2018 года. Речь идет об улавливающем сердцебиение человека приборе, сообщает информагентство dpa в воскресенье, 20 января, со ссылкой на члена Главного управления юстиции при сенате германской столицы Дирка Берендта (Dirk Behrendt).

Теперь такие устройства, стоимость каждого из которых составляет 150 тысяч евро, установлены во все автомобили, покидающие территорию тюрьмы. Таким образом можно будет выявить, не спрятался ли в кузове спецтранспорта кто-нибудь из заключенных.

Лишь несколько тюрем в Германии оснащены таким прибором

Тюрьма в столичном районе Тегель стала одним из немногих мест лишения свободы во всей Германии, использующих такие системы контроля. До конца 2019 года улавливающие сердцебиение приборы должны получить еще три берлинские тюрьмы - "Моабит", "Плётцензе" и "Хайдеринг".

В конце 2017 года - начале 2018 года за шесть недель из берлинских тюрем сбежали в общей сложности десять заключенных. В феврале тюрьме Тегель беглец незаметно пробрался в автофургон и не был обнаружен на выездном контроле. Его позже задержали в Бельгии. Из тюрьмы Плётцензе в период с 28 декабря по 2 января совершили побег девять заключенных, которые в последствии также были задержаны. Сообщалось, что четверо использовали для побега шлифовальную машину и молотки и бежали из вентиляционного люка в подсобном помещении мастерской.

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