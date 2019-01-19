 После серии побегов тюрьма в Берлине усилила контроль спецтранспорта | Новости из Германии о Германии | DW | 20.01.2019

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Германия

После серии побегов тюрьма в Берлине усилила контроль спецтранспорта

Тюрьма "Тегель" - одна из немногих в ФРГ, где в транспорте установили улавливающие сердцебиение приборы. Год назад из берлинских тюрем за шесть недель сбежали десять заключенных.

Тюрьма Тегель в Берлине

Тюрьма Тегель в Берлине

Берлинская тюрьма "Тегель" получила специальное современное устройство, позволяющее предотвратить повторение резонансной череды побегов, произошедших в начале 2018 года. Речь идет об улавливающем сердцебиение человека приборе, сообщает информагентство dpa в воскресенье, 20 января, со ссылкой на члена Главного управления юстиции при сенате германской столицы Дирка Берендта (Dirk Behrendt).

Контекст

В Тегеле отбывают наказание более 1300 преступников из 57 стран, в том числе около 100 - из республик бывшего СССР. Репортаж из крупнейшей в ФРГ мужской тюрьмы закрытого типа. (31.01.2013)

Карнавал для всех - таков лозунг карнавального комитета Кельна. Именно поэтому карнавальные вечеринки в городе проходят везде - в домах престарелых, в хосписах и даже в тюрьме. (08.02.2018)

Теперь такие устройства, стоимость каждого из которых составляет 150 тысяч евро, установлены во все автомобили, покидающие территорию тюрьмы. Таким образом можно будет выявить, не спрятался ли в кузове спецтранспорта кто-нибудь из заключенных.

Лишь несколько тюрем в Германии оснащены таким прибором

Тюрьма в столичном районе Тегель стала одним из немногих мест лишения свободы во всей Германии, использующих такие системы контроля. До конца 2019 года улавливающие сердцебиение приборы должны получить еще три берлинские тюрьмы - "Моабит", "Плётцензе" и "Хайдеринг".

В конце 2017 года - начале 2018 года за шесть недель из берлинских тюрем сбежали в общей сложности десять заключенных. В феврале тюрьме Тегель беглец незаметно пробрался в автофургон и не был обнаружен на выездном контроле. Его позже задержали в Бельгии. Из тюрьмы Плётцензе в период с 28 декабря по 2 января совершили побег девять заключенных, которые в последствии также были задержаны. Сообщалось, что четверо использовали для побега шлифовальную машину и молотки и бежали из вентиляционного люка в подсобном помещении мастерской.

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    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"

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Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

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Семь из девяти сбежавших заключенных возвращены в берлинскую тюрьму  

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Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"  

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