После пандемии: почему так сложно строить планы на будущее

Весь мир застыл в неопределенности и ждет окончания карантинных мер. Предсказать, какой будет жизнь после пандемии коронавируса, очень непросто, считает карикатурист Сергей Елкин.
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