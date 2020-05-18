После коронавируса туризм в Испании станет другим

Индустрия туризма - основная отрасль испанской экономики. В ней занят каждый пятый работающий испанец, в этой сфере создается более 12 процентов ВВП страны. Но если в 2019 году в Испании побывали 84 млн туристов из других стран, то этим летом из-за пандемии Испания будет вообще закрыта для иностранных отпускников. Исключение, возможно, сделают лишь для некоторых морских курортов, не затронутых COVID-19. Правда, на них смогут отдохнуть лишь граждане стран Евросоюза.

Между тем, в последние годы, несмотря на постоянный рост числа туристов, доходы отрасли по разным причинам практически не увеличивались. Нынешний простой дал испанскому турбизнесу возможность проанализировать ситуацию, чтобы принять меры для обновления отрасли, повышения ее привлекательности и рентабельности.

Коронавирус и другие проблемы

"Пандемия нанесла нам огромный ущерб - отели и рестораны, рассчитанные на туристов, простаивают", - рассказала DW представитель Испанской конфедерации владельцев гостиниц (ИКВГ) Мария Креспо. По ее словам, некоторые эксперты даже заговорили о том, что туриндустрия не надежна, а посему "Испании следует переориентировать свою экономику на что-то менее уязвимое". Однако, ИКВГ с таким мнением не согласна, считает, что туризм сможет быстро восстановить свои былые позиции.

Одна из пустующих гостиниц в Мадриде

Впрочем, продолжила Креспо, пандемия - не единственный вызов, брошенный отрасли. В последние годы многие иностранцы стали экономить, останавливаются, например, не в отелях, а на частных квартирах. Растет конкуренция и на международной арене - со стороны стран восточного и южного Средиземноморья, которые ранее европейцы избегали из-за угрозы терроризма. Не способствует туризму и Brexit - в прошлом англичане активнее других посещали Испанию.

Качество туризма важнее массовости

Вместе с Институтом качества туризма, отметила далее представитель ИКВГ, "мы наметили программу обновления отрасли". Ставка отныне делается не на увеличение числа гостей, не на массовость, а на "более качественный и комфортный туризм, на персонифицированное обслуживание при сохранении доступных цен". Мы начали ремонт в гостиницах, рассказала далее Креспо, повышаем квалификацию персонала, упрощаем продажу туров и оформление клиентов, переходим на цифровые технологии. Особое внимание решено уделять семейному отдыху: специальные программы для детей и подростков, разработка соответствующих меню, систем развлечений и так далее.

Так выглядит сейчас пляж в Аликанте

Эксперты, отметила Креспо, считают вполне вероятным возобновление пандемии в будущем, поэтому мы предусмотрели некоторые санитарные меры. К примеру, все гостиницы отныне будут обязаны иметь запас защитных масок и перчаток для персонала и постояльцев, средства дезинфекции. Чтобы не допускать большого скопления людей, рестораны, если потребуется, будут обслуживать клиентов в несколько смен. Ну, а пляжи при неободимости будут разбиты на отгороженные друг от друга ячейки - для соблюдения социальной дистанции.

Резервы испанского туризма - частные коллекции

Модернизация туристической отрасли, как сообщили DW в пресс-службе министерства индустрии, торговли и туризма, проводится не только на морских курортах. С целью привлечения иностранных гостей Испания намерена в дальнейшем шире использовать свое культурно-историческое наследие. Но это не только государственные музеи, но частные, до сих пор малоизвестные коллекции.

Замок Бельмонте - частный этнографический музей

В этой связи пресс-служба обратила внимание на недавнюю инициативу группы представителей испанской аристократии во главе с Хавьером де Сото, графом де Монтальво. Де Сото возглавляет деловой клуб под названием Сеть замков и дворцов Испании. Как пояснил DW служащий этой организации Себастьян Гарсия, ее члены готовы уже в следующем году в интересах развития туризма открыть для посещений не менее 250 своих владений.

Дворец с шедеврами и замок с призраком

Опыт успешной работы частных музеев в Испании, по словам Гарсия, уже есть, что "внушает веру в успех инициативы". Так, в прошлом году герцог Альба открыл для публики часть своего дворца Лирия в Мадриде. В экспозиции, которой "могут позавидовать самые известные галереи мира", - картины Эль Греко, Рембранта, Рубенса, Тициана, Веласкеса, Риберы, Мурильо, Гойи, Ренуара, Пикассо и других великих живописцев.

Дворец Лирия в Мадриде - частный музей герцога Альбы

Среди документов и книг библиотеки - рукописи Колумба, первое издание Дон Кихота. И, разумеется, во дворце есть древнее оружие, доспехи, одежда и другие предметы быта предков герцога Альба, самой титулованной испанской династии. Ожидается, что в ближайшее время аристократ предоставит туристам возможность посещать и свой севильский дворец Лас-Дуэньяс.

Что же касается самого графа де Сото, то он отдал под музей свое владение Бельмонте в 150 км от Мадрида. Замок, построенный в XV веке, и его этнографическая коллекция являются, по оценкам специалистов, подлинной энциклопедией быта Испании того времени. Кроме того, здесь проходят чемпионаты мира по рыцарским поединкам, работает ресторан старинной кухни и "средневековый рынок" с товарами местных кустарей.

Посетителей знакомят также с печальной историей бывшей владелицы Бельмонте - испанки Эухении де Монтихо, вдовы французского императора Наполеона III. Как уверяют экскурсоводы, по ночам ее призрак бродит по замку, слышны рыдания - женщина оплакивает и безвременно скончавшегося супруга, и погибшего в 23 года единственного сына.

Впрочем, частные владения с коллекциями аристократии, многие из которых расположены в удаленных регионах Испании, предстоит не только открыть для публики, но и провести рекламные кампании, чтобы привлечь к ним внимание туристов - и иностранных, и испанских, резюмировал Гарсия.

Смотрите также:

Девять лучших зимних отелей в Европе Icehotel в шведском Юккасъярви Эта гостиница изо льда ждет гостей в небольшом шведском поселке Юккасъярви. Лед в качестве главного строительного материала вот уже 25 лет доставляют из реки, на берегу которой отель стоит. Ежегодно в начале зимы гостиницу заново отстраивают, потому что в апреле она тает буквально на глазах...

Девять лучших зимних отелей в Европе Arctic TreeHouse в финском Рованиеми В финском городке Рованиеми живет известный на весь мир человек: Санта-Клаус (их местный Дед Мороз). Здесь для туристов построено множество отелей. Arctic Treehouse - один из самых красивых. Жилые блоки кубической формы построены из местной древесины и установлены на сваях.

Девять лучших зимних отелей в Европе Sorrisniva Igloo-Hotel в норвежском поселке Алта Этот отель напоминает жилище эскимосов. Расположен неподалеку от норвежского поселка Алта. Украшен художественными ледяными скульптурами. В нем постоянно поддерживается температура от -4 до -7 градусов. В каждом номере есть теплые спальные мешки. Укутавшись в них, гости могут любоваться северным сиянием.

Девять лучших зимних отелей в Европе Hotel Arctic в Гренландии Вас поселят не в большом общем здании, а в отдельной хижине. Отсюда открывается поразительной красоты вид на знаменитый Илулиссат-Исфьорд, включенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Виды из окон фантастические!

Девять лучших зимних отелей в Европе Hotel-Igloo Village в швейцарском Церматте Эта иглу-деревня находится очень высоко в Альпах. Ночи гости проводят в специальных спальных мешках, используемых для северных экспедиций. Самое теплое место - бурлящий бассейн с видом на звездное небо.

Девять лучших зимних отелей в Европе Chalet Grand Flüh в Австрии В уютном шале можно отдохнуть душой и телом. Отель находится в тирольском поселке Нессельвенгле - на высоте 1100 метров. В сервис входит повар, который балует гостей тирольскими лакомствами. У гостей большой выбор оздоровительных процедур. А буквально у двери отеля стартует лыжня длиной в 140 километров!

Девять лучших зимних отелей в Европе Skiresort Arc 1950 во французских Альпах Лез-Арк - один из самых известных горных курортов Франции. Гостиничный комплекс Skiresort Arc 1950 - один из самых тихих и уютных. Здесь можно расслабиться в номере, пообедать в одном из ресторанов и завершить день коктейлем в уютном баре. 1950 - это высоту над уровнем моря.

Девять лучших зимних отелей в Европе Замок-отель Kranzbach в Баварии Этот английский замок в "деревенском стиле" расположен у подножия вершины Цугшпитце. Он был построен 1915 году по заказу британской скрипачки Мэри Портман. Отелем стал всего пару лет назад. Гостям предлагают оздоровительные и косметические процедуры.

Девять лучших зимних отелей в Европе Sölring Hof на немецком острове Зюльт Пятизвездочный отель Sölring Hof находится в деревне Рантум. Сама деревня расположена в дюнах - всего в пяти минутах от побережья Северного моря. В отеле есть превосходный ресторан - с двумя звездами "Мишлен". Это - отдых класса "люкс", который предлагает остров Зюльт красивым и богатым мира сего. Автор: Анн Термеш, Виктор Вайц

