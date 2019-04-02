После взрыва в военной академии в Петербурге возбуждено дело о покушении на убийство

После взрыва в военно-космической академии имени Можайского, расположенной на улице Ждановской в Петроградском районе Санкт-Петербурга, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ во вторник, 2 апреля, через несколько часов после взрыва.

На данный момент известно, что взрыв произошел в одном из служебных помещений академии во вторник, 2 апреля, около 13.30. В результате четверо курсантов получили травмы и были госпитализированы.

Источники в экстренных службах говорят о взрыве мины

Предмет, похожий на мину, был обнаружен на втором этаже здания академии. После того, как его попытались переместить, произошел взрыв, из-за которого обрушился лестничный пролет. На третьем этаже оказались заблокированы около 15 человек.

По информации пресс-службы СК РФ, речь идет о взрыве неустановленного безоболочного предмета. В то же время российское интернет-издание 78.ru сообщает со ссылкой на источники в экстренных службах, что в академии Можайского взорвалась мина.

Следственные действия

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета, сообщает СК.

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - один из самых крупных военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов войск, а также сотрудников федеральных органов исполнительной власти.

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