 После ″Брекзита″: Великобритания грозит сорвать переговоры с ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2020

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Европа

После "Брекзита": Великобритания грозит сорвать переговоры с ЕС

Британское правительство заняло жесткую позицию в переговорном процессе о будущих взаимоотношениях с ЕС и грозит выйти из переходного периода без заключения соглашения.

Лондонцы празднуют выход Великобритании из ЕС.

"Мы свободны", гласит надпись на плакате. Лондонцы празднуют выход Великобритании из ЕС.

Британское правительство грозит сорвать переговоры о будущих взаимоотношениях с Евросоюзом, если соглашение не будет подписано до конца июня. Это следует из мандата на ведение переговоров, выданного Лондоном в четверг, 27 февраля. Первый раунд должен начаться в Брюсселе 2 марта.

Контекст

После переходного периода "Брекзита" Великобритания больше не будет связана обязательствами ЕС, в том числе, в области санкций. DW о том, какими будут последствия для России, Украины и Беларуси. (31.01.2020)

Лондон должен договориться о будущих торговых отношениях с Брюсселем до конца 2020 года. Великобритания хочет соглашение о свободной торговле по примеру Канады и Австралии. (02.02.2020)

Как и ожидалось, британское правительство заняло жесткую позицию в переговорном процессе. В частности, Лондон не готов согласиться на адаптацию британских законов к правилам ЕС. Европейский суд также не сможет влиять на юрисдикцию Великобритании. Кроме общего соглашения о зоне свободной торговли, британцы хотят прояснить ситуацию в таких областях как рыболовство, уголовное преследование и судебное сотрудничество, указывает агентство dpa.

К примеру, особые споры вызывают вопросы рыболовства. Брюссель хотел бы сохранить существующее положение, при котором европейские суда имеют свободный доступ в богатые рыбой британские территориальные воды. Лондон такая ситуация не устраивает. Власти Великобритании намерены сами ежегодно определять, какие суда получат квоты. 

По примеру Канады

Взгляды Лондона и Брюсселя на будущее соглашение кардинально расходятся. Правительство Бориса Джонсона хотело бы заключить договор по образцу взаимоотношений между ЕС и Канадой. В Евросоюзе считают пример неподходящим. Объем торговых отношений Евросоюза с Великобританией "почти в десять раз больше, чем с Канадой", - заявил координатор ЕС по переговорам в Великобританией Мишель Барнье. "Совершенно ясно, что правила в этом случае не могут быть одинаковыми", - цитирует французского дипломата агентство AFP.

Если переговоры в Брюсселе закончатся без результата, следует из мандата, Лондон готов отказаться от заключения всеобъемлющего соглашения, регулирующего дальнейшие взаимоотношения с Брюсселем по окончании переходной фазы в конце 2020 года.

Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита".  

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:02

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