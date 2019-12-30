 После авиакатастрофы в Алма-Ате у Bek Air отозвали код авиакомпании | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

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Мир

После авиакатастрофы в Алма-Ате у Bek Air отозвали код авиакомпании

Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала у Bek Air код для работы с аэропортами и продажи билетов. В декабре самолет авиакомпании потерпел крушение в Алма-Ате, 12 человек погибли.

На месте крушения самолета Fokker-100

На месте крушения самолета Fokker-100

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) отозвала код обозначения у казахстанской авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение в Алма-Ате 27 декабря. Bek Air больше не соответствует требованиям резолюции номер 762 Конференции IATA по организации пассажирских перевозок, говорится в сообщении организации, опубликованном на сайте авиакомпании в субботу, 18 января.

Контекст

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Среди основных версий крушения Fokker 100 в Казахстане - техническая неисправность, погодные условия и ошибка пилотирования. (28.12.2019)

Присваиваемый IATA код обозначения служит уникальным идентификатором авиакомпании и необходим для определения аэропортами, а также службами бронирования и продажи билетов.

Уведомление IATA об отзыве кода датировано 17 января. В нем указывается, что через 60 дней, начиная с этой даты, Bek Air сможет снова подать заявку на получение кода. Для его возвращения авиакомпания должна пройти проверку и заплатить установленный взнос.

При крушении Fokker-100 погибли 12 человек

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, 27 декабря потерял высоту при взлете и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. По официальным данным, погибли 12 человек, в том числе командир судна Марат Муратбаев, пострадали более 60 человек. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Причина авиакатастрофы пока не установлена. Рассматриваются версии об ошибке в работе навигационных служб, ошибке экипажа и технической неисправности самолета.

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