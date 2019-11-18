Последние аккорды баварской осени (фото)

Мюнхен • Календарная осень в Германии подходит к концу, но осенних фотографий - как грибов после дождя. Соберем еще несколько в корзинку, вернее - в нашу рубрику "Кадр за кадром". Сегодня - осень с баварских просторов.
Осенний ландшафт в баварском регионе Верхняя Франкония
В окрестностях Раттельсдорфа
Серые гуси в небе над баварским регионом Швангау
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"Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.
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Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.
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Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.
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Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.
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Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.
Автор: Максим Нелюбин
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Осенние виноградники в Германии
Красные, бордовые, желтые, зеленые и прочие цвета, краски и оттенки - в нашей подборке фотографий, сделанных осенью в разных винодельческих регионах Германии. На первом снимке - виноградник Булленхаймер Берг (Bullenheimer Berg) во Франконии.
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Осенние виноградники в Германии
Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.
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Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.
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Осенние виноградники в Германии
Виноградники около искусственного озера Макс-Айт-Зе (Max-Eyth-See) на реке Неккар в столице Баден-Вюртембега - Штутгарте.
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Осенние виноградники в Германии
Виноградники в районе Каппельберг (Kappelberg) под Штутгартом.
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Лабрадор Сэм где-то посреди осеннего виноградника в Баден-Вюртемберге.
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Осенние виноградники в Германии
Петля Мозеля в районе Бремма (Bremm) в земле Рейнланд-Пфальц.
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Осенние виноградники в Германии
Винодельческая деревушка Майшос (Mayschoß) на реке Ар в земле Рейнланд-Пфальц.
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Осенние виноградники в Германии
Окрестности города Вайнштадт (Weinstadt) в Баден-Вюртемберге, название которого говорит само за себя - "Винный город"
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Осенние виноградники в Германии
Спелые гроздья винограда сорта "гутэдель" (Gutedel) для позднего сбора в исторической области Маркгрефлерланд (Markgräflerland) в Баден-Вюртемберге.
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Осенние виноградники в Германии
Виноградники в городе Мерзебург (Meersburg) на Боденском озере.
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Осенние виноградники в Германии
Река Неккар в баден-вюртембергской коммуне Хессигхайм (Hessigheim).
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Осенние виноградники в Германии
Осенний ландшафт на Мозеле.
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Осенние виноградники в Германии
Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.
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Осенние виноградники в Германии
Эта фотография сделана в общине Глоттерталь (Glottertal)в Баден-Вюртемберге.
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Осенние виноградники в Германии
Столб-часовенка в окрестностях города Фольках (Volkach) в баварском регионе Нижняя Франкония.
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Осенние виноградники в Германии
Винодельческое хозяйство замка Вакербарт (Schloss Wackerbarth) недалеко от саксонской столицы Дрездена.
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Осенние виноградники в Германии
Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.
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Осенние виноградники в Германии
Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.
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Осенние виноградники в Германии
Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).
Автор: Максим Нелюбин