 Последние аккорды баварской осени (фото) | Кадр дня | DW | 25.11.2019

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Кадр за кадром

Последние аккорды баварской осени (фото)

В очередь уже выстроились первые фотографии немецких рождественских рынков, но мы все же дадим сказать прощальное слово нынешней осени.

В одном из городских парков Мюнхена

В одном из городских парков Мюнхена

Мюнхен • Календарная осень в Германии подходит к концу, но осенних фотографий - как грибов после дождя. Соберем еще несколько в корзинку, вернее - в нашу рубрику "Кадр за кадром". Сегодня - осень  с баварских просторов.

Верхняя Франкония

Осенний ландшафт в баварском регионе Верхняя Франкония

В окрестностях Раттельсдорфа

В окрестностях Раттельсдорфа

Швангау

Серые гуси в небе над баварским регионом Швангау

Смотрите также:

  • Нойцелле

    Немецкая осень - 2019

    Осенняя березовая роща в бранденбургском регионе Нойцелле.

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2019

    Раннее утро на лугу около Ганновера - столицы Нижней Саксонии.

  • Грайнау

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в Грайнау около баварского горного курорта Гармиш-Партенкирхен.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Беличьи осенние хлопоты в одном из парков Штутгарта - столицы Баден-Вюртемберга.

  • Саксония

    Немецкая осень - 2019

    Восход солнца в Саксонской Швейцарии.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Стая гусей в небе над Потсдамом.

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2019

    Столица Саксонии нынешней осенью. На фотографии - здание Дрезденской академии изобразительных искусств, купол которой украшает фигура Фамы - греческо-римской богини молвы и сказаний.

  • Бад-Вёрисхофен

    Немецкая осень - 2019

    В парке баварского курорта Бад-Вёрисхофен.

  • Люббенау

    Немецкая осень - 2019

    Утренний иней на розе бранденбургском городе Люббенау в регионе Шпревальд.

  • Унлинген

    Немецкая осень - 2019

    Осенний ландшафт в баден-вюртембергском Унлингене.

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2019

    Опустевшие пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Дарс

    Немецкая осень - 2019

    Пляж на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Гутенштайн

    Немецкая осень - 2019

    Долина Дуная около города Зигмаринген в Баден-Вюртемберге. В Средние века над рекой здесь возвышался замок, от которого остались лишь едва заметные руины.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Пруд в бранденбургском Лебусе.

  • Потсдам

    Немецкая осень - 2019

    Флатовская башня (Flatowturm) в потсдамском парке Бабельсберг. Название получила от прусской королевской усадьбы, в которой производились кирпичи для строительства.

  • Штутгарт

    Немецкая осень - 2019

    Фонтан Галатеи (Galateabrunnen) в Штутгарте. Был воздвигнут в 1884 году по желанию жены вюртембергского короля Карла I Ольги Николаевны Романовой - дочери русского императора Николая I.

  • Ридлинген

    Немецкая осень - 2019

    Замок Нойфра (Schloss Neufra) и приходская церковь Святых апостолов Петра и Павла (Pfarrkirche St. Peter und Paul) в баден-вюртембергском Ридлингене.

  • Эбелебен

    Немецкая осень - 2019

    Подсолнух в тюрингском Эбелебене.

  • Лебус

    Немецкая осень - 2019

    Холодное осеннее утро в окрестностях бранденбургского Лебуса.

  • Райтвайн

    Немецкая осень - 2019

    Осень на германо-польской границе. Река Одер в районе бранденбургского Райтвайна.

  • Броккен

    Немецкая осень - 2019

    Вид на город Вернигероде с вершины горы Броккен в Саксонии-Анхальт.

  • Буссен

    Немецкая осень - 2019

    "Святая гора Верхней Швабии" - Буссен в земле Баден-Вюртемберг. На вершине - паломнический храм Иоанна Крестителя (St. Johannes Baptist auf dem Bussen). Первое письменное упоминание церкви на этом месте датировано 805 годом.

  • Вельцов

    Немецкая осень - 2019

    Ветряки в окрестностях бранденбургского города Вельцова.

  • Одер

    Немецкая осень - 2019

    Загадочный утренний туман в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе.

  • Шефтларн

    Немецкая осень - 2019

    Красочное осеннее утро в Шефтларне в Баварии.

  • Таунус

    Немецкая осень - 2019

    Вид на Франкфурт-на-Майне из предгорий Таунуса в федеральной земле Гессен. Из тумана выглядывают лишь самые высокие банковские небоскребы и 337-метровая телевышка Европатурм.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Булленхаймер Берг

    Осенние виноградники в Германии

    Красные, бордовые, желтые, зеленые и прочие цвета, краски и оттенки - в нашей подборке фотографий, сделанных осенью в разных винодельческих регионах Германии. На первом снимке - виноградник Булленхаймер Берг (Bullenheimer Berg) во Франконии.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Средний Мозель в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Баден

    Осенние виноградники в Германии

    Сорт черного винограда - "блауфранкиш" (Blaufränkisch, он же - Lemberger) в Бадене.

  • Штутгарт

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники около искусственного озера Макс-Айт-Зе (Max-Eyth-See) на реке Неккар в столице Баден-Вюртембега - Штутгарте.

  • Каппельберг

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в районе Каппельберг (Kappelberg) под Штутгартом.

  • Баден-Вюртемберг

    Осенние виноградники в Германии

    Лабрадор Сэм где-то посреди осеннего виноградника в Баден-Вюртемберге.

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Петля Мозеля в районе Бремма (Bremm) в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Майшос

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческая деревушка Майшос (Mayschoß) на реке Ар в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Вайнштадт

    Осенние виноградники в Германии

    Окрестности города Вайнштадт (Weinstadt) в Баден-Вюртемберге, название которого говорит само за себя - "Винный город"

  • Маркгрефлерланд

    Осенние виноградники в Германии

    Спелые гроздья винограда сорта "гутэдель" (Gutedel) для позднего сбора в исторической области Маркгрефлерланд (Markgräflerland) в Баден-Вюртемберге.

  • Мерзебург

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в городе Мерзебург (Meersburg) на Боденском озере.

  • Хессигхайм

    Осенние виноградники в Германии

    Река Неккар в баден-вюртембергской коммуне Хессигхайм (Hessigheim).

  • Мозель

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний ландшафт на Мозеле.

  • Ортенберг

    Осенние виноградники в Германии

    Неоготический замок Ортенберг (Schloss Ortenberg ) в Бадене.

  • Глоттерталь

    Осенние виноградники в Германии

    Эта фотография сделана в общине Глоттерталь (Glottertal)в Баден-Вюртемберге.

  • Фольках

    Осенние виноградники в Германии

    Столб-часовенка в окрестностях города Фольках (Volkach) в баварском регионе Нижняя Франкония.

  • Саксония

    Осенние виноградники в Германии

    Винодельческое хозяйство замка Вакербарт (Schloss Wackerbarth) недалеко от саксонской столицы Дрездена.

  • Пюндерих

    Осенние виноградники в Германии

    Виноградники в Пюндерихе (Pünderich) на Мозеле.

  • Бирнау

    Осенние виноградники в Германии

    Базилика Бирнау (Basilika Birnau) - паломнический храм расположен на берегу Боденского озера.

  • Рейнгессен

    Осенние виноградники в Германии

    Осенний туман в винодельческом региона Рейнгессен (Rheinhessen).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Санта Паули - самая фривольная рождественская ярмарка Германии

Этот необычный рождественский рынок ждет посетителей в Гамбурге в квартале красных фонарей на улице Репербан. (19.11.2019)  

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Заиндивелая Германия - это красиво

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Осенний Шварцвальд - разноцветный "Черный лес"

Шварцвальд - очень красивый немецкий регион. Число туристов из России в прошлом году здесь выросло почти на 20 процентов. (12.11.2019)  

Золотая осень вокруг замка для Золушки

Саксонский замок Морицбург под Дрезденом - тот самый из "Трех орешков для Золушки" - ежегодно посещает около миллиона человек. (11.11.2019)  

Мглою небо кроет, или Ноябрьский вечер в Восточном Альгое

Поздняя альпийская осень - на снимке из баварской коммуны Айтранг. (07.11.2019)  

Достопримечательности Германии: Узкоколейка в Рудных горах

Фихтельбергская железная дорога была торжественно открыта в июле 1897 года. Сейчас перевозит более 200 тысяч пассажиров ежегодно. (01.11.2019)  

Туманное покрывало над франкфуртскими небоскребами

Во Франкфурте-на-Майне насчитывается более трех десятков небоскребов, но на этой фотографии из тумана выглядывают лишь самые высокие. (03.11.2019)  

10 причин любить Баварию

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Осенние виноградники в Германии  

Аудио- и видеофайлы по теме

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