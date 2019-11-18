Последние аккорды баварской осени (фото)

Мюнхен • Календарная осень в Германии подходит к концу, но осенних фотографий - как грибов после дождя. Соберем еще несколько в корзинку, вернее - в нашу рубрику "Кадр за кадром". Сегодня - осень с баварских просторов.

Осенний ландшафт в баварском регионе Верхняя Франкония

В окрестностях Раттельсдорфа

Серые гуси в небе над баварским регионом Швангау

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