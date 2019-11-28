Посла США в КНР вызвали в МИД из-за закона о демократии в Гонконге

После подписания президентом США Дональдом Трампом закона о поддержке демократии в Гонконге Пекин потребовал от Вашингтона прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР. Соответствующее требование было высказано китайскими дипломатами послу США в Китае Терри Бранстеду, которого с этой целью в четверг, 28 ноября, вызвали на беседу в МИД.

При этом заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн настоятельно попросил США "исправить свои ошибки и скорректировать курс". В противном случае отношения между КНР и США могут пострадать, отметил китайский дипломат.

Закон о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 ноября. Кроме прочего, документ обязывает Госдепартамент США ежегодно отчитываться перед Конгрессом о ситуации в Гонконге с целью проверить, сохраняются ли льготные условия для торговли США с китайской автономией, и запрещает экспортировать в Гонконг слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры из США.

Протесты в Гонконге

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

С июня в Гонконге проходят массовые акции протеста. Сначала активисты выступали против планов администрации автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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