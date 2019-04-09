Порошенко у Меркель: Берлин не за Зеленского?

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибудет в пятницу, 12 апреля, в Берлин на встречу с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel). О визите было объявлено в прошлую пятницу, когда официальный представитель главы правительства Германии, как обычно, рассказывает журналистам, чем будет заниматься канцлер на следующей неделе, где выступать, с кем встречаться.

Но предстоящий визит Порошенко немецкие наблюдатели не восприняли как "обычный" в череде регулярных встреч лидеров Германии и Украины. Они не могут припомнить, чтобы канцлер когда-либо принимала одного из двух кандидатов на высший пост иностранного государства в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов. В первом туре, напомним, Петр Порошенко получил почти вдвое меньше голосов, чем Владимир Зеленский - 15,95 процента против 30,24 процента.

Берлин: Меркель не пытается помочь Порошенко, это домыслы

Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) категорически отверг предположения корреспондента DW, что предстоящий визит Порошенко в Берлин является либо прощальным, либо попыткой Меркель поддержать перед вторым туром кандидата, с которым она привыкла иметь дело и нашла общий язык.

Штеффен Зайберт

"Петр Порошенко - президент Украины, страны, которой уже на протяжении нескольких лет мы занимаемся так интенсивно, как редко какой другой, - заявил Зайберт. - Есть много конкретных тем для обсуждения". Среди этих тем он назвал ход реализации минских договоренностей, инцидент в Керченском проливе, в частности, остающихся в российском плену украинских моряков, освобождения которых давно требует правительство Германии.

Предположение о том, что Меркель пытается оказать Порошенко предвыборную помощь, Зайберт считает домыслом. Это решение - за украинскими избирателями, которые "во втором туре выберут президентом того, кого сочтут более подходящим для того, чтобы вести их страну в хорошее будущее", подчеркнул он. И вне зависимости от того, кто им станет, "немецкое правительство будет и далее на стороне реформаторской Украины", пообещал представитель канцлера.

Немецкие эксперты о шансах Порошенко и Зеленского

Иначе говорит о поездке украинского президента в Берлин аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт (Susan Stewart). Она называет этот визит "частью стратегии Порошенко, его попыткой перед вторым туром убедить большинство избирателей в том, что в Европе с ним считаются, что именно он тот президент, который активно способствует сближению присоединению Украины с Европой".

Сюзан Стюарт

Правда, в успех такой попытки Стюарт не верит. "Я думаю, что победит Зеленский, если не случится чего-то невероятного, - заявила она в интервью DW. - У него был такой отрыв в первом туре, что я не вижу, каким образом Порошенко мог бы его наверстать".

Директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) более осторожна в прогнозах. Она напомнила о том, что в первом туре Порошенко все-таки получил больше голосов, чем ему сулили предвыборные опросы, что у Зеленского "нет опыта, необходимого для управления государством, и на посту главнокомандующего украинской армией". Кроме того, неясно кого во втором туре поддержат избиратели выбывших кандидатов.

Проблемы Киева - приватизация, коррупция на таможне и суды

Зассе уверена, кто бы из двух кандидатов ни стал президентом Украины, курс страны на сближение с Западом и Евросоюзом останется неизменным. "Зеленского нельзя считать пророссийским кандидатом", - полагает она.

Что же касается задач, стоящих перед победителем второго тура президентских выборов в Украине, то они останутся теми же, что и все последние пять лет, убеждена Сюзан Стюарт. "Реформы далеки от завершения, война в Донбассе продолжается, - указала она. - Дополнительной проблемой для Зеленского станет отсутствие у него политического опыта, поэтому во многих сферах ему придется начинать с нуля".

Более конкретно, но на условиях анонимности, высказываются правительственные эксперты по Украине. Они хоть и признают, что позитива за последние пять лет в больше, чем негатива, но обращают внимание на некоторые существенные упущения.

К их числу они относят задержку - несмотря на давление западных кредиторов - с "большой приватизацией", то есть, затрагивающей крупные государственные концерны. Неудовлетворительной считают в Берлине также ситуацию на украинской таможне, которая, по оценке собеседников DW, остается источником коррупции, а также в судебной системе, изъяны которой являются одной из причин сдержанности потенциальных западных инвесторов.

Больших сюрпризов от Зеленского, если он победит во втором туре, в Берлине не ожидают. У Украины масса финансовых обязательств, пояснил источник DW в правительственных кругах, и это рычаг, которым всегда смогут воспользоваться МВФ и западные кредиторы для того, чтобы подталкивать Зеленского в правильном направлении.

Немецкому бизнесу парламентские выборы в Украине важнее президентских

Немецкий бизнес не делает ставку ни на Порошенко, ни на Зеленского. "Мы заинтересованы в первую очередь в улучшении рамочных условий, в дебюрократизации, в укреплении правовой и юридической безопасности, - сказал в интервью DW председатель германо-украинской торгово-промышленной палаты в Киеве Александер Маркус (Alexander Markus). - В этом плане важнее итоги парламентских выборов в октябре, ведь влияние президента на экономическую жизнь Украины не очень велико".

На это обстоятельство в беседе с DW обратил внимание и замруководителя консультирующей правительство Украины группы советников при немецком министерстве экономики Роберт Кирхнер (Robert Kirchner). "От президента в Украине зависит меньше, чем об этом многие думают, его главные компетенции - внешняя политика и политика безопасности, - сказал он. - Для экономики же центральное значение имеют парламентские выборы".

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