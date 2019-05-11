 Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 12.05.2019

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Украина

Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины

Алексей Филатов занимал пост замглавы администрации украинского президента с июля 2014 года. Ранее его вызвали на допрос в рамках дела о хищении нескольких миллионов гривен.

Флаги Украины у здания администрации президента в Киеве

Флаги Украины у здания администрации президента в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в субботу, 11 мая.

Контекст

Президент Украины поручил бывшему главе своей администрации Борису Ложкину улучшать бизнес-климат и привлекать инвесторов в страну. Сам же Ложкин тем временем анонимно вкладывает деньги в ФРГ. (15.03.2018)

Отставка главы Нацбанка Украины не изменит расстановку сил в высшей политической лиге Украины. Нацбанк был и остается в зоне влияния Петра Порошенко, считает журналист Сергей Руденко. (11.04.2017)

Алексей Филатов являлся замглавы администрации украинского президента с июля 2014 года. Кто именно придет ему на замену, пока не сообщается.

В апреле Генеральная прокуратура Украины возобновила дело в отношении экс-главы администрации президента Бориса Ложкина и бывшей руководительницы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следствие подозревает их в хищении нескольких миллионов гривен. Филатова наряду с ними ранее был вызван для допроса в рамках этого дела.

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