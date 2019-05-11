Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Алексея Филатова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в субботу, 11 мая.

Алексей Филатов являлся замглавы администрации украинского президента с июля 2014 года. Кто именно придет ему на замену, пока не сообщается.

В апреле Генеральная прокуратура Украины возобновила дело в отношении экс-главы администрации президента Бориса Ложкина и бывшей руководительницы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следствие подозревает их в хищении нескольких миллионов гривен. Филатова наряду с ними ранее был вызван для допроса в рамках этого дела.

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