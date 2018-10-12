Порошенко призывает украинцев помолиться за автокефалию УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны принять участие в молитве за автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ). Молитва состоится 14 октября на Софийской площади в Киеве в 9.30 по местному времени. "Ко мне обратилась группа уважаемых общественных лидеров, среди которых Юрий Щербак, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий, - написал Порошенко на своей странице в Facebook вечером 12 октября. - Они предлагают украинскому сообществу совместно помолиться 14 октября за Украину, ее армию и единую церковь, которую мы творим вместе".

Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать томос (указ) о предоставлении УПЦ автокефалии в июне 2016 года. В сентябре 2018 года Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии назначил двух экзархов в Киев. 11 октября на заседании Синода под председательством Вселенского патриарха было решено "подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви".

Синод также постановил лишить юридической силы синодальное решение 1686 года о праве московского патриарха назначать киевского митрополита и возобновил канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Созыв Чрезвычайного объединительного собора

После решения о предоставлении УПЦ независимости Киевский патриархат призвал сторонников автокефалии начать подготовку объединительного собора. Согласие Константинопольского синода "открывает путь к созыву Чрезвычайного объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе всего украинского епископата", заявила пресс-служба патриархата.Задачей собора, в частности, будет принятие решения о церковном единстве и избрание предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, которому патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии.

В настоящее время в Украине, наряду с УПЦ КП и УАПЦ существует также Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (УПЦ МП) - единственная структура в стране, признанная другими православными церквами.

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