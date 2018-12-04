 Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 05.12.2018

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Украина

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине

Президент Украины поблагодарил Запад за поддержку в керченском кризисе и пообещал не переносить сроки выборов главы государства.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пообещал пообещал не переносить сроки президентских выборов в связи с режимом военного положения, введенного в ряде областей страны. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg. Агентство разместило видеозапись беседы на своем сайте вечером во вторник, 4 декабря.

"Действовать - не значит развязать войну"

Глава Украины еще раз представил свое видение конфликта в Керченском проливе. "Мы считаем, что Азовское море в его нынешнем статусе можно охарактеризовать как частично оккупированное Россией, а Керченский пролив - как (полностью. - Ред.) оккупированный", - подчеркнул украинский лидер.

Контекст

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В ответ на агрессию со стороны Москвы необходимо продемонстрировать решительные действия, убежден Порошенко. При этом "действовать - не значит развязать войну", отметил он. "Безусловно, нет", - добавил президент.

Киев настаивает на наращивании присутствия НАТО в Азовском море

"Действовать - означает ввести блок санкций в отношении России, которые можно было бы назвать "азовскими санкциями", - указал глава государства. При этом Киев ожидает "наращивания присутствия НАТО в Черном море, а, возможно, и в Азовском", подчеркнул Порошенко, добавил, что данный шаг необходим с точки зрения поддержания стабильности в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании глав МИД альянса в Брюсселе 4 декабря рассказал об увеличении присутствия военных кораблей НАТО в Черном море - до 120 дней в этом году по сравнению с 80 днями в прошлом, о патрулировании неба над Черным морем и о размещении многонациональной бригады альянса в Румынии. Вместе с тем упоминания Азовского моря в пресс-службе Североатлантического альянса всячески избегали.

 

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    Автор: Евгений Тейзе


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