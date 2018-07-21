 Порошенко подписал соглашение с Нидерландами по делу MH17 | Новости из Германии об Украине | DW | 21.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Порошенко подписал соглашение с Нидерландами по делу MH17

Закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами определяет рамки международного правового сотрудничества по делу о крушении малайзийского лайнера MH17.

Петр Порошенко (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании катастрофы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Об этом в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба украинского президента.

Ратификация соглашения обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обеих стран. Документ определяет порядок и особенности уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к уничтожению самолета, в рамках судебной системы Нидерландов, говорится в сообщении пресс-службы.

Контекст

В четвертую годовщину крушения малайзийского лайнера MH17 глава британского МИДа призвал Москву признать ответственность России за эту трагедию. С аналогичным заявлением выступила и верховный представитель ЕС. (17.07.2018)

Как выяснили Bellingcat и The Insider, транспортировкой "Бука", с которого был сбит малайзийский лайнер, занимался офицер ГРУ Олег Иванников. Как его нашли и что о нем известно? (25.05.2018)

В частности, в соглашении оговариваются особенности передачи Украиной уголовного производства в Нидерланды. Так, при необходимости допроса свидетелей, экспертов или обвиняемых правоохранительные органы Нидерландов могут сделать соответствующий запрос на организацию видеоконференции.

Соглашение было ратифицировано Верховной радой 12 июля, в связи с этим депутаты приняли имплементационный закон для его реализации на внутригосударственном уровне. Согласно закону, Нидерланды могут запрашивать протоколы о проведении негласных следственных действий в производстве. Одновременно с принятием Нидерландами уголовного производства будет завершено досудебное расследование на территории Украины.

Крушение MH17

В результате крушения рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

В четвертую годовщину крушения малайзийского лайнера MH17 Лондон и ЕС призвали Москву признать ответственность за катастрофу. "Крайне важно, чтобы это расследование привело к обвинению и чтобы виновные были привлечены к ответственности за это ужасное преступление", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 02:00
Now live
02:00 мин

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах крушения MH17  

Также по теме

Ukraine Absturzort der MH17

Лондон и ЕС призвали Москву признать ответственность за крушение MH17 17.07.2018

В четвертую годовщину крушения малайзийского лайнера MH17 глава британского МИДа призвал Москву признать ответственность России за эту трагедию. С аналогичным заявлением выступила и верховный представитель ЕС.

Flug MH17

Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17 16.07.2018

Кремль должен отчитаться за "свою роль" в крушении малайзийского "Боинга", считают главы МИД стран "большой семерки". Они призвали Москву к сотрудничеству с правительствами Австралии и Нидерландов.

Niederlande Westerbeke - PK in Bunnik zu MH17-Absturz 2014

Bellingcat призвал РФ обосновать слова о фейковых доказательствах в деле MH17 10.06.2018

Эксперты Bellingcat призвали Россию обосновать слова первого зампостпреда РФ при ООН, заявившего, что утверждения следствия по делу MH17 основаны на фейках.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

В Германии выбирают ночных мэров  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно