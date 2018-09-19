 Порошенко поднимет на заседании ООН вопрос о миротворцах в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 20.09.2018

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Украина

Порошенко поднимет на заседании ООН вопрос о миротворцах в Донбассе

Выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, президент Украины высказался в поддержку законопроекта о регистрации агентов влияния России как "государства-агрессора". Россйской базы в Крыму не будет, пообещал он.

Петр Порошенко в Верховной раде (фото из архива)

Петр Порошенко в Верховной раде (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН поднять вопрос об отправке миротворцев в Донбасс. "Должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании, главным индикатором которого является согласование параметров развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН. Я буду говорить об этом на следующей неделе в ходе своего визита и выступления в Нью-Йорке", - заявил Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде в четверг, 20 сентября.

Миротворцы должны быть задействованы на всей территории вооруженного конфликта в Донбассе, в том числе на границе с Россией, подчеркнул президент. По его словам, это позволит создать условия для выполнения минских договоренностей, в том числе вывода российских войск с оккупированной украинской территории, необходимого для введения в Донбассе особого порядка местного самоуправления.

Киев не допустит смягчения санкций против РФ

Порошенко назвал Россию "не только нашей проблемой", но и "угрозой для всего цивилизованного мира". Он обещал "противодействовать попыткам ослабить санкционное давление" на Кремль, который, по его словам, стремится к ​​снятию штрафных мер "под предлогом якобы невыполнения Украиной минских договоренностей". "Почти убежден, что снятие мы не допустим, однако, знайте, что риск смягчения есть", - заявил президент.

Контекст

Накануне встречи с Владиславом Сурковым Курт Волкер дал интервью Жанне Немцовой. Он признал, что санкции против РФ пока не сработали, и рассказал о тупике в переговорах с Россией. (24.01.2018)

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Указ о прекращении договора о дружбе с РФ опубликован в правительственном вестнике и вступил в силу. Ранее президент Порошенко заявил, что этот договор по вине российской стороны стал "анахронизмом". (19.09.2018)

Порошенко также высказался в поддержку идеи законопроекта о регистрации "агентов влияния" России как "государства-агрессора", отметив, что это "никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова".

"Российской базы в Севастополе больше не будет!"

Кроме того, по словам президента, из Конституции предлагается вычеркнуть норму, позволяющую Черноморскому флоту РФ базироваться в Украине. "После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет!" - заверил президент.

Порошенко также заявил, что предложенные им изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО "полностью соответствуют национальным интересам и настроениям большинства украинского общества". "Мы, наконец, выбрались из лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости", - заявил президент. Он убежден, что "интеграция в евроатлантическое пространство" гарантирует Украине мир, безопасность, независимость и повышение уровня жизни.

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    Автор: Сергей Елкин


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