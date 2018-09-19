Порошенко поднимет на заседании ООН вопрос о миротворцах в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко намерен в ходе 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН поднять вопрос об отправке миротворцев в Донбасс. "Должен быть продемонстрирован реальный прогресс в урегулировании, главным индикатором которого является согласование параметров развертывания миротворческой миссии под эгидой ООН. Я буду говорить об этом на следующей неделе в ходе своего визита и выступления в Нью-Йорке", - заявил Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде в четверг, 20 сентября.

Миротворцы должны быть задействованы на всей территории вооруженного конфликта в Донбассе, в том числе на границе с Россией, подчеркнул президент. По его словам, это позволит создать условия для выполнения минских договоренностей, в том числе вывода российских войск с оккупированной украинской территории, необходимого для введения в Донбассе особого порядка местного самоуправления.

Киев не допустит смягчения санкций против РФ

Порошенко назвал Россию "не только нашей проблемой", но и "угрозой для всего цивилизованного мира". Он обещал "противодействовать попыткам ослабить санкционное давление" на Кремль, который, по его словам, стремится к ​​снятию штрафных мер "под предлогом якобы невыполнения Украиной минских договоренностей". "Почти убежден, что снятие мы не допустим, однако, знайте, что риск смягчения есть", - заявил президент.

Порошенко также высказался в поддержку идеи законопроекта о регистрации "агентов влияния" России как "государства-агрессора", отметив, что это "никак не повлияет ни на гражданское общество, ни на масс-медиа, ни на свободу слова".

"Российской базы в Севастополе больше не будет!"

Кроме того, по словам президента, из Конституции предлагается вычеркнуть норму, позволяющую Черноморскому флоту РФ базироваться в Украине. "После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет!" - заверил президент.

Порошенко также заявил, что предложенные им изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО "полностью соответствуют национальным интересам и настроениям большинства украинского общества". "Мы, наконец, выбрались из лабиринтов многовекторности. Едва выскочили из смертельно опасной ловушки внеблоковости", - заявил президент. Он убежден, что "интеграция в евроатлантическое пространство" гарантирует Украине мир, безопасность, независимость и повышение уровня жизни.

Смотрите также:

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб? Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Путин в голубом: новый имидж президента России Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Siemens на Крым напоролся Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников" По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Кремль "переупаковал" Крым Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Тайна переписки Суркова Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате" После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

Украина в карикатурах Сергея Елкина "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

Украина в карикатурах Сергея Елкина Украинский ответ на российский запрет Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину. Автор: Сергей Елкин

