Порошенко поддержал введение в Украине военного положения

Украинский президент Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета при главе государства о введении в Украине военного положения из-за захвата российским спецназом украинских катеров в Керченском проливе. Об этом в ночь на понедельник, 26 ноября, украинский лидер сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Как пояснил Порошенко, предложение будет вынесено на голосование в ходе внеочередного заседания Верховной рады 26 ноября. Президент выразил уверенность, что парламентарии одобрят постановление. Речь идет о введении этого особого режима на 60 суток.

"Введение военного положения никоим образом не предполагает действий за пределами суверенной территории Украины. Военное положение не означает объявления войны. Он вводится исключительно для обороны Украины", - сообщил глава государства в своем Twitter.

Порошенко также подчеркнул, что введение военного положения не предусматривает мобилизации, однако надо "быть наготове", подчеркнул глава украинского государства.

Ранее военный комитет счел события в Азовском море "актом военной агрессии".

Правовые вопросы введения военного положения

В 2015 году президент Украины подписал закон "О правовом режиме военного положения" .

Согласно документу, это происходит в три этапа. Сначала Совет национальной безопасности и обороны Украины вносит на рассмотрение главы государства соответствующее представление. Затем решение вводится в действие президентским указом, после чего в течение двух дней Рада должна его утвердить.

Режим военного положения, в частности, предусматривает возможность установления комендантского часа, ограничения свободы перемещения граждан, а также позволяет ставить вопрос о запрете политических партий, если они угрожают нацбезопасности.

Между тем депутат Верховной рады Украины, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, высказал мнение, что "никаких проблем с избирательным процессом" режим военного положения не должен создать.

Эскалация в Азовском море

В воскресенье утром пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. После этого российские власти в целях безопасности закрыли Керченский пролив для прохождения гражданских судов.

По информации командования украинских ВМС, российская сторона была заранее уведомлена о намерении осуществить переход. Однако Москва утверждает, что что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы. В ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля "пересекли государственную границу Российской Федерации" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

В результате действий российского спецназа украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" оказались поражены и потеряли ход. Протараненный буксир "Яны Капу" также остановлен. Несколько украинских военных получили ранения.

Захваченные украинские корабли будут отбуксированы в Керчь, за явили в ФСБ РФ. На борту судов находилось 23 украинских моряка, пояснил начальник Генерального штаба Виктор Муженко на заседании СНБОУ.

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