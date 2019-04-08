Порошенко не дождался Зеленского на стадионе "Олимпийский"

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, прибыл в Национальный спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов на стадионе, которые он сам назначил на 14.00 по местному времени. Президент и кандидат в президенты выступил перед журналистами в пресс-центре спорткомплекса, где стояли две трибуны, а затем вышел на сцену, установленную на улице перед зданием. Как сообщает корреспондент DW со ссылкой на данные полиции, на площади собралось около 5 тысяч человек.
Там Порошенко обратился к своим сторонникам, поблагодарив собравшихся "за патриотизм". Он вновь призвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского "не бояться дискуссии с украинским народом". "Украинцы заслужили право не покупать кота в мешке", - сказал действующий президент. Затем вместе с группой Kozak System он спел украинскую народную песню "Ти ж мене пiдманула" в слегка измененном виде. В переводе на русский она начиналась со слов: "Ты сказала, в воскресенье на дебаты пойдем вместе. Я пришел - здесь нет тебя! Обманула ты меня".
Зеленский настаивает на встрече 19 апреля, но не там, где будет Порошенко
После этого президент пригласил всех присутствовавших проследовать непосредственно в здание стадиона, несколько раз повторив свою фразу "стадион - так стадион", прозвучавшую в ранее записанном президентом видеоролике. На стадионе оппонента Зеленского тоже не оказалось, и президент устроил фотосессию с поклонниками, а также предложил сделать "общую селфи" на память.
На стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля
Владимир Зеленский со своей стороны настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля, о чем он сказал не только в своих видеопосланиях Порошенко, но и в телефонном разговоре с президентом в прямом эфире телеканала "1+1". Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны проходить именно в этот день, но в студии украинского общественного телевидения. Выступая в "Олимпийском", Порошенко указал, что 19 апреля в 20.00 будет находиться в студии Национальной общественной телекомпании Украины.
Второй тур - 21 апреля
7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
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Автор: Ута Штайнвер