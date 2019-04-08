 Порошенко не дождался Зеленского на стадионе ″Олимпийский″ | Новости из Германии об Украине | DW | 14.04.2019

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Украина

Порошенко не дождался Зеленского на стадионе "Олимпийский"

Президент Украины побывал на главном стадионе страны, чтобы провести дебаты, но его соперник Владимир Зеленский туда не приехал. Порошенко воспользовался трибуной для предвыборной агитации.

Президент Украины Петр Порошенко на стадионе Олимпийский в Киеве

Петр Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 14 апреля, прибыл в Национальный спорткомплекс "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов на стадионе, которые он сам назначил на 14.00 по местному времени. Президент и кандидат в президенты выступил перед журналистами в пресс-центре спорткомплекса, где стояли две трибуны, а затем вышел на сцену, установленную на улице перед зданием. Как сообщает корреспондент DW со ссылкой на данные полиции, на площади собралось около 5 тысяч человек.

Там Порошенко обратился к своим сторонникам, поблагодарив собравшихся "за патриотизм". Он вновь призвал своего соперника на выборах Владимира Зеленского "не бояться дискуссии с украинским народом". "Украинцы заслужили право не покупать кота в мешке", - сказал действующий президент. Затем вместе с группой Kozak System он спел украинскую народную песню "Ти ж мене пiдманула" в слегка измененном виде. В переводе на русский она начиналась со слов: "Ты сказала, в воскресенье на дебаты пойдем вместе. Я пришел - здесь нет тебя! Обманула ты меня".

Зеленский настаивает на встрече 19 апреля, но не там, где будет Порошенко

После этого президент пригласил всех присутствовавших проследовать непосредственно в здание стадиона, несколько раз повторив свою фразу "стадион - так стадион", прозвучавшую в ранее записанном президентом видеоролике. На стадионе оппонента Зеленского тоже не оказалось, и президент устроил фотосессию с поклонниками, а также предложил сделать "общую селфи" на память.

На стадионе Олимпийский в Киеве 14 апреля

На стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля

 

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Владимир Зеленский со своей стороны настаивает на проведении дебатов на стадионе 19 апреля, о чем он сказал не только в своих видеопосланиях Порошенко, но и в телефонном разговоре с президентом в прямом эфире телеканала "1+1". Согласно закону, дебаты между кандидатами в президенты должны проходить именно в этот день, но в студии украинского общественного телевидения. Выступая в "Олимпийском", Порошенко указал, что 19 апреля в 20.00 будет находиться в студии Национальной общественной телекомпании Украины.

Второй тур - 21 апреля

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За Владимира Зеленского отдали голоса 30,24% избирателей. Петр Порошенко получил поддержку 15,95% проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

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    Автор: Ута Штайнвер


 

Контекст

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