 Порошенко назначил выплаты для украинских политзаключенных в России | Новости из Германии об Украине | DW | 09.12.2018

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Украина

Порошенко назначил выплаты для украинских политзаключенных в России

"Государственную стипендию" в размере около 180 долларов в месяц будут получать украинцы, задержанные по политическим мотивам в аннексированном Крыму, Донбассе или на территории России.

Акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Президент Украины Петр Порошенко издал указ о выплатах украинцам, задержанным правоохранительными органами России по политическим мотивам.

"Государственная стипендия имени Левка Лукьяненко" будет выплачиваться гражданам Украины, которые были в связи со своей политической или общественной деятельностью "незаконно задержаны оккупационной администрацией Российской Федерацией, установившей контроль... над территориями Донецкой и Луганской областей, а также над Автономной республикой Крым", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента 7 декабря.

Контекст

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Три прожиточных минимума ежемесячно

Планируется выплачивать до 100 "стипендий" в год, при этом сумма ежемесячной выплаты будет равна размеру трех прожиточных минимумов для трудоспособных граждан. Выплаты будут производиться в течение еще одного года после освобождения получателя из-под стражи.

В пересчете на доллары США "стипендия" в первую половину 2018 года составит около около 183 долларов в месяц.

Левко Лукьяненко - украинский политик, советский диссидент и соавтор Акта провозглашения независимости Украины 1991 года. Он скончался 7 июля 2018 года в Киеве на 90-м году жизни.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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Ссылки в интернете

Указ о "стипендиях" для политзаключенных в РФ на сайте Петра Порошенко

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Олегу Сенцову присудили премию имени Сахарова  

Как на Западе реагируют на конфликт в Керченском проливе  

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках  

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