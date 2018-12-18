 Порошенко заявил о предоставлении Украине 750 млн долларов Всемирным банком | Новости из Германии об Украине | DW | 18.12.2018

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Украина

Порошенко заявил о предоставлении Украине 750 млн долларов Всемирным банком

Всемирный банк признает существенный прогресс Украины на пути реформ, отметил глава государства. Накануне Украина подписала соглашения на более чем 200 миллионов евро с Евросоюзом.

Петр Порошенко на фоне флага Украины

Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита объемом  в 750 млн долларов (в пересчете - 659 млн евро). Об этом украинский президент Петр Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter во вторник, 18 декабря. Решение организации показывает, что Всемирный банк признает "наш существенный прогресс на пути реформ, в частности, в финансовой области", добавил глава государства. Он поблагодарил организацию за "долгосрочную поддержку и веру в Украину".

Накануне участники Совета ассоциации ЕС-Украина в Брюсселе подписали восемь договоров на более чем 200 миллионов евро. Европейский Союз предоставит Украине, в частности, 54 миллиона евро на энергосбережение в домах, еще 58 миллионов евро - на модернизацию системы профессионально-технического образования, 18 миллионов - на профессиональную стажировку и научные обмены. Кроме того, Киев договорился с Европейским инвестиционным банком о кредите в 50 миллионов на развитие дорог.

Контекст

Желание МВФ влиять на состав Антикоррупционного суда Украины не нравится Петру Порошенко, ведь создание по-настоящему независимого органа поставит под удар всю нынешнюю систему власти, считает Сергей Руденко. (08.03.2018)

В ближайшие дни в Киев прибудет миссия МВФ для обсуждения условий кредитования Украины. Страна уже получила более 11 млрд долларов. Как эти кредиты влияют на ход реформ, узнала DW. (14.09.2017)

Киев получит 1,4 млрд долларов от МВФ до 25 декабря

18 декабря совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новый механизм финансовой поддержки SBA, в рамках которого Украина в течение 14 месяцев получит 3,9 млрд долларов (3,4 млрд евро). Первый транш в 1,4 млрд долларов поступит до 25 декабря, говорится в сообщении украинского Минфина. По информации ведомства, решения о дальнейших траншах будут приниматься в мае и в ноябре 2019 года.

SBA придет на смену расширенному финансированию EFF, одобренному в марте 2015 и истекающему в марте 2019 года. Новый механизм предполагает, что украинские власти продолжат работу над финансовой консолидацией и снижением инфляции, а также реформы по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

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    Автор: Сергей Елкин


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