 Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 07.02.2019

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Украина

Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

Действующий глава государства зарегистрирован кандидатом в президенты как самовыдвиженец. На высший государственный пост в Украине баллотируется уже 41 кандидат.

Петр Порошенко

Центральная избирательная комиссия Украины в четверг, 7 февраля, зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко в качества кандидата в президенты страны для участия в выборах, которые пройдут 31 марта. Порошенко зарегистрирован как самовыдвиженец.

Контекст

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Помимо действующего президента, кандидатами на пост главы государства зарегистрированы также народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко. Таким образом, по состоянию на 7 февраля зарегистрирован уже 41 кандидат в президенты Украины. Регистрация заканчивается 8 февраля.

Порошенко объявил о намерении переизбираться на посту президента Украины 29 января. "Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал он тогда. Порошенко сообщил, что он будет строить "холодный мир" с Россией и продолжать восстанавливать территориальную целостность страны политико-дипломатическим путем.

Лидером президентской гонки в настоящее время является шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 21,9% избирателей. Лидера оппозиционной партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддерживают 19,2%, а Порошенко - 14,8% опрошенных.

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    Автор: Сергей Елкин


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