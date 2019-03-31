Порошенко готов бороться с Зеленским во втором туре выборов президента Украины

По информации Национального экзитпола, во второй тур выборов президента Украины вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Юлия Тимошенко назвала эти данные манипулированными.
В Украине вечером в воскресенье, 31 марта, завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре. По окончательным данным Национального экзитпола по состоянию на момент закрытия избирательных участков, во второй тур выборов прошли артист и худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, набравший 30,6 процента голосов, а также действующий президент Петр Порошенко, получивший 17,8 процента.
Подробнее о первом туре президентских выборов в Украине читайте в хронике DW.
По словам Порошенко, предвыборные дебаты должны быть "ключевым элементом второго тура". "Если кто-то будет от них уклоняться, мы будем знать, что ему нечего сказать", - добавил действующий глава государства. В свою очередь, Зеленский выразил готовность к дебатам с соперником.
ЦИК Украины: Явка - почти 63,5 процента
ЦИК Украины сообщает, что явка на выборах составила 63,48 процента по данным 198 из 199 избирательных округов. Менее 60 процентов избирателей проголосовали в Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях. Наиболее высокая явка зафиксирована в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве.
По данным ЦИК, после подсчета 1,1 процента голосов избирателей на первом месте остается Владимир Зеленский (26,99 процента голосов). У Петра Порошенко, согласно этим данным, 17,57 процента голосов, а у бывшего премьера и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 16,4 процента. При этом в заграничном избирательном округе действующий президент Украины опережает Владимира Зеленского, сообщил ЦИК.
Тимошенко считает результаты Национального экзитпола манипулированными
В свою очередь, лидер "Батькивщины" назвала результаты Национального экзитпола манипулированными и заявила, что заняла в первом туре второе место. Политик сослалась на результаты опроса проголосовавших избирателей членами ее команды. "Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского", - добавила Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" призвала украинцев "не воспринимать экзитполы", которые она назвала "продажными", а также особо выделила необходимость защищать избиркомы от провокаций на протяжении всей ночи после голосования. По данным ее команды, шоумен Зеленский набрал 27 процентов, сама Тимошенко - 20 процентов, Порошенко - около 17 процентов.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.
Более 2000 международных наблюдателей
За избирательным процессом в Украине наблюдали 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Наблюдателей из России в Украину не пустили, поскольку в начале февраля Верховная рада законодательно ограничила участие в наблюдательных миссиях граждан стран-агрессоров и тех, кого делегировали эти страны. В Украине Российская Федерация официально признана страной-агрессором.
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