Порошенко в день выборов напомнил о разрыве Договора о дружбе с Москвой

Украинский лидер Петр Порошенко вскоре после начала голосования на выборах президента страны в воскресенье, 31 марта, разместил пост в Facebook, в котором напомнил, что вскоре прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

"С 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращается действие так называемого базового договора с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции", - написал он.

Украинский лидер напомнил, что 6 декабря 2018 года Верховная рада Украины одобрила законопроект о прекращении действия соответствующего соглашения. Порошенко подписал его четыре дня спустя.

"Рвать путы Москвы"

"Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", - подчеркнул глава государства.

При этом он перечислил условия, на которых возможен равноправный двусторонний договор с Россией. Речь идет, в первую очередь, о "прекращении Москвой агрессии", "надежных гарантиях ее неповторения" и "восстановление уважения к принципам международного права", отметил президент. Кроме того, российская сторона должна продемонстрировать уважение "к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Украины", добавил он.

Отказ от соглашения

Закон о разрыве договора о дружбе с Россией был принят Верховной радой Украины 6 декабря 2018 года, его поддержали 277 депутатов, еще 20 были против. Днем ранее комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, внесенный в Раду Петром Порошенко, который определил его как неотложный для принятия.

В конце августа 2018 года украинский президент заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". После этого он подписал указ о прекращении договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины.

Договор от 1997 года

РФ и Украина подписали договор о дружбе в мае 1997 года, в силу он вступил 1 апреля 1999 года. По условиям документа, он автоматически продлевается каждые 10 лет, если не менее чем за полгода до истечения срока его действия стороны не заявляли о своем выходе из соглашения.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где РФ активно поддерживает сепаратистов, в Украине постоянно звучали призывы разорвать договор о дружбе с Москвой. Недавний захват российским спецназом украинских кораблей и их экипажей в Черном море на подходе к Керченскому проливу еще больше обострил отношения между Украиной и Россией.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

