 Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 03.12.2018

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Украина

Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

Петр Порошенко предлагает безотлагательно прервать действие соглашения с Россией о сотрудничестве, заключенного в 1997 году. Указ о разрыве этого договора вступил в силу в сентябре.

Заседание Верховной рады (фото из архива)

Заседание Верховной рады (фото из архива)

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 3 декабря, внес в Верховную раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ определен президентом как неотложный для принятия, сообщается на сайте украинского парламента.

В конце августа Порошенко заявил, что соглашение о сотрудничестве с РФ "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом". 17 сентября президент Украины подписал указ о прекращении этого договора в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и предложением министерства иностранных дел Украины. Через два дня указ был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" и таким образом вступил в силу. Украинскому МИДу было поручено проинформировать о намерении Киева прекратить действие договора российскую сторону, а также ООН, ОБСЕ и другие международные организации.

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Договор о дружбе Украины и РФ был заключен в 1997 году

Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной был заключен на 10 лет в 1997 году и один раз продлевался на тот же срок в 2008 году. Он закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Автоматическое продление договора предусматривалось, если за полгода до истечения срока действия одна из сторон не сообщит о желании его прекратить.

В 2014 году Россия в нарушение этого договора и других взятых на себя международных обязательств аннексировала украинской полуостров Крым. Москву также обвиняют в поддержку пророссийских сепаратистов, установивших на востоке Украины контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2018 года конфликт между Киевом и Москвой обострился из-за задержания российской стороной украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.  

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