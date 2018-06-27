 Породы собак родом из Европы (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.06.2018

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Культура и стиль жизни

Породы собак родом из Европы (видео)

Пять пород собак, о родине которых вы, возможно, не догадывались.

Смотреть видео 03:18
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03:18 мин

Породы собак из Европы

  

Контекст

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Породы собак из Европы  

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