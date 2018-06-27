Породы собак родом из Европы (видео)

Пять пород собак, о родине которых вы, возможно, не догадывались.
У немцев - около 30 миллионов домашних животных. Больше только у россиян, если сравнивать европейские страны. Семь главных правил для владельцев кошек и собак в Германии. (04.05.2018)
22 июня во многих странах мира проводится акция "Возьми собаку на работу". В этот день десятки компаний открывают двери для питомцев своих сотрудников. (22.06.2018)
К таксам немцы питают особую слабость. И в Баварии теперь есть музей, посвященный легендарной немецкой породе охотничьих собак. Что же там выставлено? (24.05.2018)
Русских борзых воспевали живописцы. Они были статусным символом, потом оказались на грани исчезновения. В Германии борзых разводили, когда в СССР их истребляли. Разводят и сегодня. (16.02.2018)
Собаки и кошки, волнистые попугайчики и кролики, - домашним животным посвящена выставка в Немецком музее гигиены в Дрездене. (25.12.2017)
При разводах бывшие супруги делят детей и имущество. А как быть с домашними животными? До сих пор суды в Германии относились к ним, как к вещам, не будь прецедента… (31.01.2017)