Попытка номер 2: Почему каталонцы вновь требуют независимости

Сторонники отделения Каталонии от Испании объявили о начале "горячей осени" - нового этапа борьбы за независимость автономного региона. Он начался с проведения 11 сентября - в Национальный день Каталонии - массовой демонстрации приверженцев независимости в Барселоне. Около миллиона человек вышли в этот день на улицы города.

Наблюдатели связывают этот новый этап с изменением политической конъюнктуры в самой Испании. Однако они пока не видят особых перспектив для образования независимой каталонской республики, тем более что в самой Каталонии идеи суверенитета постепенно утрачивают популярность.

Подъем сторонников независимости

Глава каталонского правительства Жоаким Торра

Организаторами акции выступило общественное движение под названием "Национальная ассамблея Каталонии", объединяющая 80 тысяч сторонников независимости региона от Испании. О наступлении "решающего этапа в борьбе за свободу" заявил накануне демонстрации и каталонский лидер Жоаким Торра.

Следующее выступление сторонников независимости запланировано на 1 октября. В этот день год назад в Каталонии состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.

Нынешняя манифестация проходила под лозунгом "Построим каталонскую республику!". Ее участники также требовали освободить находящихся в тюрьме каталонских политиков, ожидающих суда по обвинению в мятеже, - за проведение референдума год назад. Звучала острая критика в адрес испанских властей, включая короля Фелипе VI, а также обещания провести в ходе "горячей осени" разного рода акции гражданского неповиновения. Радикально настроенные приверженцы автономии из молодежной организации "Корни" требовали отказаться от каких-либо переговоров с Испанией, на чем настаивает Жоаким Торра, и добиваться независимости "иными", то есть насильственными, методами.

На демонстрации в Барселоне 11 сентября 2018 г.

Нынешнее правительство в долгу у каталонцев?

Почему активизировались сторонники каталонского суверенитета, и что дает им уверенность в том, что на этот раз они добьются провозглашения независимости? Отвечая на этот вопрос DW, профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья объяснил происходящее политическими изменениями в самой Испании. Дело в том, что правительство консервативной Народной партии (НП), занимавшее жесткую позицию по отношению к сепаратистам, в начале минувшего лета вынуждено было уйти в отставку.

Место консерваторов заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая пришла к власти при поддержке небольших парламентских групп, в том числе сторонников каталонского суверенитета. "В ответ правительство ИСРП, сразу же после прихода к власти, анонсировало переговоры с Каталонией, обещав пойти на значительное расширение прав ее автономии. Одновременно был снят надзор над расходом финансов в регионе и позволено открыть каталонские зарубежные представительства, запрещенные прежним правительством", - отмечает Гарсия Вилья.

Нынешнее правительство дает понять, указывает он, что в дальнейшем готово пересмотреть конституцию, после чего Каталония фактически сможет самостоятельно решать все вопросы внутренней и внешней политики, оставаясь в составе Испании лишь формально. Однако каталонскому руководству все эти обещания кажутся недостаточными, его цель - получить от Мадрида права на отделение от Испании, уверен мадридский политолог. В противном случае каталонцы грозят организовать правительственный кризис, лишив ИСРП своих голосов в парламенте.

"Между тем поддержать идею отделения социалисты не могут, поскольку она идет вразрез с конституцией Испании, стоящей на страже единства страны", - говорит эксперт. Кроме того, обретение Каталонией права на независимость может вызвать в многонациональной Испании эффект домино. Так, за событиями в Каталонии пристально следят в Стране басков. В этом регионе есть влиятельные силы, представленные, в частности, радикальной партией "Билду", тоже ратующие за отделение от Испании. Хотя сейчас в области правят умеренные националисты, не требующие независимости, изменение статуса Каталонии, по мнению Гарсия Вилья, может их сблизить с радикалами и побудить совместно выступить за суверенитет региона. Аналогичные процессы могут произойти на Канарских островах, в Галисии и Валенсии, где также бытуют определенные сепаратистские настроения.

Отношение к отделению в Каталонии: 50 на 50

Представитель каталонской происпанской партии "Граждане" юрист Жозеп Вилья объясняет нахождение у власти сторонников независимости Каталонии "изъянами избирательной системы", при которой жители сельской местности, основные сторонники этой независимости, имеют право на избрание бóльшего числа депутатов, чем их сограждане в крупных городах, где преобладает идея единой Испании. Так, в соответствии с официальной статистикой, чтобы стать депутатом от сельской местности, достаточно набрать 26,2 тыс голосов, от крупного города - 29,5 тыс. В свое время эта система была введена для приобщения каталонской глубинки к политической жизни региона.

Чтобы "охладить пыл сепаратистов", считает политик, в первую очередь, следует провести досрочные выборы в Испании и обрести "сильное, независимое от них правительство, которое действовало бы сугубо в рамках конституции". Такая перспектива, по его мнению, вполне вероятна. "Ведь закон предусматривает проведение досрочных выборов всякий раз, когда правительство остается без должной поддержки в парламенте для принятия важных решений, к примеру, годового бюджета", - поясняет он.

Решение о выборах "может принять как само правительство, так и парламентское большинство, вынеся правительству вотум недоверия". И если подобные выборы состоятся, новое правительство, независимо от того, какую партию оно будет представлять, "безусловно, должно будет править без оглядки на чей-либо прессинг". Юрист указал на то, что за идею о необходимости досрочных выборов выступают сейчас не только "Граждане", но и НП, главная оппозиционная сила в испанском парламенте.

Между тем, по данным социологического опроса, проведенного в начале сентября 2018 года в Каталонии, "за" независимость региона выступают 46,4 процента каталонцев, "против" - 45,1 процента, то есть мнения делятся практически поровну. Опрошенный DW сотрудник мадридского Центра социологических исследований Эдуардо Гарсия Ребольо отмечает, что еще год назад разрыв между "двумя Каталониями" был бóльшим в пользу сторонников ее независимости.

Однако, последние события, продолжил социолог, убеждают каталонцев, что "перспектива отделения чревата для них трудностями, в первую очередь, экономического характера". Так, с момента референдума в регионе стала расти безработица. Ведь его покинуло порядка 5 тысяч предприятий. Они перебрались в другие регионы Испании. Предприниматели опасаются, что выход из состава Испании повлечет за собой выход и из Евросоюза с соответствующей утратой рынков сбыта каталонских товаров. Кроме того, "многие каталонцы просто устали от постоянной политической напряженности, нагнетаемой сторонниками независимости", отметил Гарсия Ребольо.

По его словам, за последний год в Каталонии прошло несколько многотысячных манифестаций в поддержку единства с Испанией, которые раньше никогда не проводились. Их провели набравшие силу происпанские партии, типа "Граждан", и общественные организации Каталонии. Что же касается остальной Испании, то там против отделения Каталонии, по данным проведенного в декабре 2017 года опроса, выступает 81 процент населения, остальные высказывают в основном равнодушие к этой проблеме, заключил эксперт.

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