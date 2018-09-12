Попытка номер 2: Почему каталонцы вновь требуют независимости

В Каталонии после политического затишья вновь поднялась волна борьбы за независимость - в Барселоне прошла манифестация ее сторонников. Чем это вызвано, разбиралась DW.
Сторонники отделения Каталонии от Испании объявили о начале "горячей осени" - нового этапа борьбы за независимость автономного региона. Он начался с проведения 11 сентября - в Национальный день Каталонии - массовой демонстрации приверженцев независимости в Барселоне. Около миллиона человек вышли в этот день на улицы города.
Наблюдатели связывают этот новый этап с изменением политической конъюнктуры в самой Испании. Однако они пока не видят особых перспектив для образования независимой каталонской республики, тем более что в самой Каталонии идеи суверенитета постепенно утрачивают популярность.
Подъем сторонников независимости
Организаторами акции выступило общественное движение под названием "Национальная ассамблея Каталонии", объединяющая 80 тысяч сторонников независимости региона от Испании. О наступлении "решающего этапа в борьбе за свободу" заявил накануне демонстрации и каталонский лидер Жоаким Торра.
Следующее выступление сторонников независимости запланировано на 1 октября. В этот день год назад в Каталонии состоялся референдум, в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.
Нынешняя манифестация проходила под лозунгом "Построим каталонскую республику!". Ее участники также требовали освободить находящихся в тюрьме каталонских политиков, ожидающих суда по обвинению в мятеже, - за проведение референдума год назад. Звучала острая критика в адрес испанских властей, включая короля Фелипе VI, а также обещания провести в ходе "горячей осени" разного рода акции гражданского неповиновения. Радикально настроенные приверженцы автономии из молодежной организации "Корни" требовали отказаться от каких-либо переговоров с Испанией, на чем настаивает Жоаким Торра, и добиваться независимости "иными", то есть насильственными, методами.
Нынешнее правительство в долгу у каталонцев?
Почему активизировались сторонники каталонского суверенитета, и что дает им уверенность в том, что на этот раз они добьются провозглашения независимости? Отвечая на этот вопрос DW, профессор политологии Мадридского университета Фернан Гарсия Вилья объяснил происходящее политическими изменениями в самой Испании. Дело в том, что правительство консервативной Народной партии (НП), занимавшее жесткую позицию по отношению к сепаратистам, в начале минувшего лета вынуждено было уйти в отставку.
Место консерваторов заняла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая пришла к власти при поддержке небольших парламентских групп, в том числе сторонников каталонского суверенитета. "В ответ правительство ИСРП, сразу же после прихода к власти, анонсировало переговоры с Каталонией, обещав пойти на значительное расширение прав ее автономии. Одновременно был снят надзор над расходом финансов в регионе и позволено открыть каталонские зарубежные представительства, запрещенные прежним правительством", - отмечает Гарсия Вилья.
Нынешнее правительство дает понять, указывает он, что в дальнейшем готово пересмотреть конституцию, после чего Каталония фактически сможет самостоятельно решать все вопросы внутренней и внешней политики, оставаясь в составе Испании лишь формально. Однако каталонскому руководству все эти обещания кажутся недостаточными, его цель - получить от Мадрида права на отделение от Испании, уверен мадридский политолог. В противном случае каталонцы грозят организовать правительственный кризис, лишив ИСРП своих голосов в парламенте.
"Между тем поддержать идею отделения социалисты не могут, поскольку она идет вразрез с конституцией Испании, стоящей на страже единства страны", - говорит эксперт. Кроме того, обретение Каталонией права на независимость может вызвать в многонациональной Испании эффект домино. Так, за событиями в Каталонии пристально следят в Стране басков. В этом регионе есть влиятельные силы, представленные, в частности, радикальной партией "Билду", тоже ратующие за отделение от Испании. Хотя сейчас в области правят умеренные националисты, не требующие независимости, изменение статуса Каталонии, по мнению Гарсия Вилья, может их сблизить с радикалами и побудить совместно выступить за суверенитет региона. Аналогичные процессы могут произойти на Канарских островах, в Галисии и Валенсии, где также бытуют определенные сепаратистские настроения.
Отношение к отделению в Каталонии: 50 на 50
Представитель каталонской происпанской партии "Граждане" юрист Жозеп Вилья объясняет нахождение у власти сторонников независимости Каталонии "изъянами избирательной системы", при которой жители сельской местности, основные сторонники этой независимости, имеют право на избрание бóльшего числа депутатов, чем их сограждане в крупных городах, где преобладает идея единой Испании. Так, в соответствии с официальной статистикой, чтобы стать депутатом от сельской местности, достаточно набрать 26,2 тыс голосов, от крупного города - 29,5 тыс. В свое время эта система была введена для приобщения каталонской глубинки к политической жизни региона.
Чтобы "охладить пыл сепаратистов", считает политик, в первую очередь, следует провести досрочные выборы в Испании и обрести "сильное, независимое от них правительство, которое действовало бы сугубо в рамках конституции". Такая перспектива, по его мнению, вполне вероятна. "Ведь закон предусматривает проведение досрочных выборов всякий раз, когда правительство остается без должной поддержки в парламенте для принятия важных решений, к примеру, годового бюджета", - поясняет он.
Решение о выборах "может принять как само правительство, так и парламентское большинство, вынеся правительству вотум недоверия". И если подобные выборы состоятся, новое правительство, независимо от того, какую партию оно будет представлять, "безусловно, должно будет править без оглядки на чей-либо прессинг". Юрист указал на то, что за идею о необходимости досрочных выборов выступают сейчас не только "Граждане", но и НП, главная оппозиционная сила в испанском парламенте.
Между тем, по данным социологического опроса, проведенного в начале сентября 2018 года в Каталонии, "за" независимость региона выступают 46,4 процента каталонцев, "против" - 45,1 процента, то есть мнения делятся практически поровну. Опрошенный DW сотрудник мадридского Центра социологических исследований Эдуардо Гарсия Ребольо отмечает, что еще год назад разрыв между "двумя Каталониями" был бóльшим в пользу сторонников ее независимости.
Однако, последние события, продолжил социолог, убеждают каталонцев, что "перспектива отделения чревата для них трудностями, в первую очередь, экономического характера". Так, с момента референдума в регионе стала расти безработица. Ведь его покинуло порядка 5 тысяч предприятий. Они перебрались в другие регионы Испании. Предприниматели опасаются, что выход из состава Испании повлечет за собой выход и из Евросоюза с соответствующей утратой рынков сбыта каталонских товаров. Кроме того, "многие каталонцы просто устали от постоянной политической напряженности, нагнетаемой сторонниками независимости", отметил Гарсия Ребольо.
По его словам, за последний год в Каталонии прошло несколько многотысячных манифестаций в поддержку единства с Испанией, которые раньше никогда не проводились. Их провели набравшие силу происпанские партии, типа "Граждан", и общественные организации Каталонии. Что же касается остальной Испании, то там против отделения Каталонии, по данным проведенного в декабре 2017 года опроса, выступает 81 процент населения, остальные высказывают в основном равнодушие к этой проблеме, заключил эксперт.
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