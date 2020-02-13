 Поправки к Конституции РФ: Путин в роли Моисея? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.03.2020

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Россия

Поправки к Конституции РФ: Путин в роли Моисея?

Изменения Конституции РФ по инициативе Владимира Путина напомнили Сергею Елкину библейское сказание о Моисее. Ведь пророк дважды поднимался на гору Синай со скрижалями Завета.

Карикатура - президент России Владимир Путин в роли Моисея, стоящего на вершине горы и держащего над головой скрижаль Конституция, за ним еще несколько камней, с высеченными на них надписями Поправка.

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