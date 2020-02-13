Поправки к Конституции РФ: Путин в роли Моисея?

Изменения Конституции РФ по инициативе Владимира Путина напомнили Сергею Елкину библейское сказание о Моисее. Ведь пророк дважды поднимался на гору Синай со скрижалями Завета.
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