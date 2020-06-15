Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина

Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.
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