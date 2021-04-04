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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "понтифик".
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Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
Архиепископ Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко обеспокоенность главы Святого престола ситуацией в Беларуси. Сам понтифик уже призывал к диалогу между протестующими и Минском.
Отношение к гомосексуальности в католической церкви очень противоречиво. Папа римский выступает против дискриминации, но по-прежнему не позволяет геям становиться священниками и монахами.
Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.
Проблемы окружающей среды неотделимы от потребностей человека, заявил папа Франциск в рамках кампании TED "Обратный отсчет". Понтифик подчеркнул важность доступа к питьевой воде и чистой энергетики.
Папа римский отказался от проповеди с балкона Апостольского дворца. 83-летний понтифик сдал тест на коронавирус, его результаты - отрицательные.
Открытие архивов Ватикана времен папы римского Пия XII привлекло всеобщее внимание. Это решение как в интересах католической церкви, так и науки, считает обозреватель DW Кристоф Штрак.
Выступая с рождественским посланием, понтифик напомнил о конфликте в Украине, политических потрясениях в Венесуэле и непростом положении мигрантов.
Международную стабильность не обеспечить логикой страха и недоверия, заявил понтифик в Нагасаки. Глава Святого престола раскритиковал расходы на вооружение в свете бедности и проблем в сфере климата.
После обмена освобожденные смогли обнять близких, заявил понтифик. Глава Святого престола помолился за скорейшее прекращение конфликта на востоке Украины.
В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.
В последний день кризисной конференции, посвященной проблеме сексуальных надругательств в церкви, понтифик Франциск заверил, что отныне ни одно преступление не останется безнаказанным.
Глава католической церкви в ходе визита в Панаму призвал к защите и поддержке социально слабых слоев населения региона. Понтифик внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.
49 спасенных в Средиземном море мигрантов находятся на борту кораблей двух НПО в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил понтифик.
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