Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы

Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.