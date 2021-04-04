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Понтифик

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "понтифик".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Pope Francis celebrates Easter Mass at St. Peter's Basilica at the Vatican April 4, 2021. Filippo Monteforte/Pool via REUTERS

Urbi et Orbi: папа Франциск назвал возмутительными войны во время пандемии 04.04.2021

Несмотря на пандемию, вооруженные конфликты в мире продолжаются, а военные арсеналы растут, констатировал папа римский. "Это возмутительно", - резюмировал понтифик в своем пасхальном обращении.
Pope Francis and Iraqi President Barham Salih shake hands, at Baghdad's Presidential Palace, Iraq, Friday, March 5, 2021. Pope Francis has arrived in Iraq to urge the country's dwindling number of Christians to stay put and help rebuild the country after years of war and persecution, brushing aside the coronavirus pandemic and security concerns. (AP Photo/Andrew Medichini)

Папа римский впервые в истории посетил Ирак 05.03.2021

Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.
25.12.2020 *** Pope Francis delivers the Urbi et Orbi (Latin for 'to the city and to the world' ) Christmas' day blessing inside the blessing hall of St. Peter's Basilica, at the Vatican, Friday, Dec. 25, 2020. (Vatican Media via AP)

Urbi et Orbi: папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19 25.12.2020

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский Франциск обеспокоен событиями в Беларуси 17.12.2020

Архиепископ Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко обеспокоенность главы Святого престола ситуацией в Беларуси. Сам понтифик уже призывал к диалогу между протестующими и Минском.
Pope Francis reads his Urbi et Orbi (To the City and the World) message in St. Peter's Basilica with no public participation due to an outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) on Easter Sunday at the Vatican, April 12, 2020. Andreas Solaro/Pool via REUTERS

Папа римский поддержал геев: это прорыв или двойная мораль? 23.10.2020

Отношение к гомосексуальности в католической церкви очень противоречиво. Папа римский выступает против дискриминации, но по-прежнему не позволяет геям становиться священниками и монахами.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020

Гомосексуалы - чада Божьи, которые имеют право на семью, заявил понтифик. Франциск и раньше выступал за гражданские союзы для геев, но это первый случай, когда он сделал это на посту главы Римско-католической церкви.
October 8, 202*** FILE PHOTO: Pope Francis speaks during a meeting with the Committee of Experts of the Council of Europe at the Vatican, October 8, 2020, in this still image taken from a video. Vatican Media/ Handout/File Photo

Папа римский призвал к немедленной борьбе с климатическим кризисом 11.10.2020

Проблемы окружающей среды неотделимы от потребностей человека, заявил папа Франциск в рамках кампании TED "Обратный отсчет". Понтифик подчеркнул важность доступа к питьевой воде и чистой энергетики.
NO FRANCE - NO SWITZERLAND: December 13, 2019 : Pope Francis attends the presentation of the volumes dedicated to the writings of Father Miguel Angel Fiorito, at the Generalate of the Company of Jesus in Rome. |

Из-за коронавируса папа Франциск будет проповедовать по видео 07.03.2020

Папа римский отказался от проповеди с балкона Апостольского дворца. 83-летний понтифик сдал тест на коронавирус, его результаты - отрицательные.

27.02.2020, Vatikan, Vatikanstadt: Ein Mitarbeiter der Vatikanischen Bibliothek öffnet eine Gittertür, hinter der Ordner mit der Aufschrift «Pius XII.» stehen. Mehr als 60 Jahre nach dem Tod von Pius XII. hat der Vatikan seine Archive aus der Zeit des historisch umstrittenen Papstes geöffnet. Der Italiener, geboren 1876, steht in der Kritik, nicht klar genug gegen den Holocaust und andere NS-Verbrechen protestiert zu haben. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Доступ к засекреченным архивам Ватикана - важный шаг 02.03.2020

Открытие архивов Ватикана времен папы римского Пия XII привлекло всеобщее внимание. Это решение как в интересах католической церкви, так и науки, считает обозреватель DW Кристоф Штрак.
Pope Francis delivers the Urbi et Orbi message from the main balcony of St. Peter's Basilica at the Vatican, December 25, 2019. Vatican Media/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал к конкретным решениям для Донбасса 25.12.2019

Выступая с рождественским посланием, понтифик напомнил о конфликте в Украине, политических потрясениях в Венесуэле и непростом положении мигрантов.
Pope Francis delivers the speech at the Atomic Bomb Hypocenter Park, Sunday, Nov. 24, 2019, in Nagasaki, Japan. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Папа Франциск осудил ядерное вооружение во всем мире 24.11.2019

Международную стабильность не обеспечить логикой страха и недоверия, заявил понтифик в Нагасаки. Глава Святого престола раскритиковал расходы на вооружение в свете бедности и проблем в сфере климата.
Pope Francis leads a special audience to deliver a Christmas message to Vatican workers in Paul VI hall at the Vatican December 21, 2018. REUTERS/Tony Gentile

Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией 15.09.2019

После обмена освобожденные смогли обнять близких, заявил понтифик. Глава Святого престола помолился за скорейшее прекращение конфликта на востоке Украины.
21.04.2019 Pope Francis delivers the Urbi et Orbi blessing to the city and to the world from the balcony of St Peter's basilica, on April 21, 2019 after the Easter Sunday Mass in the Vatican. - Christians around the world are marking the Holy Week, commemorating the crucifixion of Jesus Christ, leading up to his resurrection on Easter. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo credit should read VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир 21.04.2019

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия перед лицом затяжных военных конфликтов и выразил негодование в связи с серией терактов на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 200 человек.
Pope Francis attends a penitential liturgy at the Vatican, Saturday, Feb. 23, 2019. The pontiff is hosting a four-day summit on preventing clergy sexual abuse, a high-stakes meeting designed to impress on Catholic bishops around the world that the problem is global and that there are consequences if they cover it up. (Vincenzo Pinto/Pool Photo Via AP)

Папа римский требует от церкви бескомпромиссной борьбы с сексуальным насилием 24.02.2019

В последний день кризисной конференции, посвященной проблеме сексуальных надругательств в церкви, понтифик Франциск заверил, что отныне ни одно преступление не останется безнаказанным.
Panama Archbishop Jose Domingo Ulloa listens as Pope Francis addresses a group of bishops in the St. Francis of Assisi church, in Panama City, Thursday, Jan. 24, 2019. Francis urged the bishops across Central America to work together to welcome, protect and integrate migrants and serve as an example to help the rest of society overcome fears about foreigners. (AP Photo/Alessandra Tarantino) |

Папа римский призывает к защите беженцев и миру в Венесуэле 24.01.2019

Глава католической церкви в ходе визита в Панаму призвал к защите и поддержке социально слабых слоев населения региона. Понтифик внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.
19.12.2018, ---: Das am 28.12.2018 zur Verfügung gestellte Handout der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch zeigt das Schiff Sea-Watch 3 vor der libyschen Küste. Am 22. Dezember 2018 hatte die die Crew von Sea-Watch 3 den Angaben der Organisation zufolge mehr als 30 Menschen auf See gerettet. Die Flüchtlinge trieben laut Sea-Watch in einem nicht seetüchtigen Schlauchboot in internationalen Gewässern, etwa 27 nautische Meilen vor Sabratah, Libyen. Die Seenotretter warteten auch am 28. Dezember mit den Geretteten an Bord darauf, dass ihnen ein Anlandehafen zugewiesen wird. Foto: Chris Grodotzki / Jib Collective/ Sea-Watch.org/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Папа римский призвал ЕС принять беженцев с кораблей Sea-Watch и Sea-Eye 06.01.2019

49 спасенных в Средиземном море мигрантов находятся на борту кораблей двух НПО в ожидании выхода на берег, где они могут оказаться в безопасности, напомнил понтифик.
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