Пономарев предупредил о возможном закрытии движения "За права человека"

Организация не получила президентский грант на 2019 год. Движение уже десять лет работает на президентские гранты и не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах".
Движение "За права человека" может прекратить работу, поскольку на 2019 год не получило президентский грант. Об этом в четверг, 27 декабря, в интервью "Эху Москвы" сообщил глава правозащитной организации Лев Пономарев. По его словам, средства не выделили из-за "плохой заявки" и низких оценок экспертов.
Правозащитник напомнил, что движение, основанное в 1997 году, не получает финансирование из-за границы, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах". Организация с 2010 года работала на средства президентских грантов, в нынешнем году она получила 15 миллионов рублей.
Лев Пономарев в декабре был приговорен Тверским районным судом Москвы к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Мосгорсуд позже снизил срок ареста до 16 суток.
Когда 77-летний правозащитник находился в заключении, движение "За права человека" уведомили о внеплановой проверке Минюста. До 14 января организация должна собрать и предоставить чиновникам несколько десятков видов документов, в том числе касающихся финансовых операций за три года, штатного расписания движения и грантовых проектов. За "несвоевременное представление или представление в неполном объеме документов" организации грозит административное наказание, говорится в заявлении ведомства.
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