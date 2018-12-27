Пономарев предупредил о возможном закрытии движения "За права человека"

Движение "За права человека" может прекратить работу, поскольку на 2019 год не получило президентский грант. Об этом в четверг, 27 декабря, в интервью "Эху Москвы" сообщил глава правозащитной организации Лев Пономарев. По его словам, средства не выделили из-за "плохой заявки" и низких оценок экспертов.

Правозащитник напомнил, что движение, основанное в 1997 году, не получает финансирование из-за границы, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах". Организация с 2010 года работала на средства президентских грантов, в нынешнем году она получила 15 миллионов рублей.

Лев Пономарев в декабре был приговорен Тверским районным судом Москвы к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Мосгорсуд позже снизил срок ареста до 16 суток.

Когда 77-летний правозащитник находился в заключении, движение "За права человека" уведомили о внеплановой проверке Минюста. До 14 января организация должна собрать и предоставить чиновникам несколько десятков видов документов, в том числе касающихся финансовых операций за три года, штатного расписания движения и грантовых проектов. За "несвоевременное представление или представление в неполном объеме документов" организации грозит административное наказание, говорится в заявлении ведомства.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

