 Пономарев предупредил о возможном закрытии движения ″За права человека″ | Новости из Германии о России | DW | 27.12.2018

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Россия

Пономарев предупредил о возможном закрытии движения "За права человека"

Организация не получила президентский грант на 2019 год. Движение уже десять лет работает на президентские гранты и не получает зарубежное финансирование, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах".

Лев Пономарев

Лев Пономарев

Движение "За права человека" может прекратить работу, поскольку на 2019 год не получило президентский грант. Об этом в четверг, 27 декабря, в интервью "Эху Москвы" сообщил глава правозащитной организации Лев Пономарев. По его словам, средства не выделили из-за "плохой заявки" и низких оценок экспертов.

Контекст

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Комиссия по помилованию была бы эффективнее Совета по правам человека. Переубедить власти РФ нельзя, остается лишь смиренно их просить, комментирует встречу Путина с СПЧ Иван Преображенский. (12.12.2018)

Правозащитник напомнил, что движение, основанное в 1997 году, не получает финансирование из-за границы, чтобы не попасть под закон об "иностранных агентах". Организация с 2010 года работала на средства президентских грантов, в нынешнем году она получила 15 миллионов рублей.

Лев Пономарев в декабре был приговорен Тверским районным судом Москвы к 25 суткам административного ареста за пост в Facebook в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". Мосгорсуд позже снизил срок ареста до 16 суток.

Когда 77-летний правозащитник находился в заключении, движение "За права человека" уведомили о внеплановой проверке Минюста. До 14 января организация должна собрать и предоставить чиновникам несколько десятков видов документов, в том числе касающихся финансовых операций за три года, штатного расписания движения и грантовых проектов. За "несвоевременное представление или представление в неполном объеме документов" организации грозит административное наказание, говорится в заявлении ведомства.

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    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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