 Помпео считает, что дни президентства Мадуро сочтены | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2019

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Мир

Помпео считает, что дни президентства Мадуро сочтены

Госсекретарь США Майк Помпео повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

Госсекретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео

В интервью телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье, 24 февраля, выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, что дни Николаса Мадуро на посту президента страны окажутся сочтены".

Контекст

Только за последние четыре года Венесуэлу покинули 2,7 миллиона человек. Чаще всего миграция была вызвана экономическими причинами и стремлением спастись от насилия, сообщает ООН. (22.02.2019)

Временный президент Венесуэлы Гуайдо вновь призвал к отставке Николаса Мадуро и новым выборам. Программу своих действий из трех пунктов он раскрыл в своем микроблоге в Twitter. (06.02.2019)

При этом дипломат подчеркнул, что не берется предсказывать развитие ситуации в Венесуэле и сравнил ее со временем, предшествовавшим падению Берлинской стены, свидетелем которого ему довелось стать в период военной службы в Западной Германии.

"В 1989 году никто не мог предположить, что стена падет", - указал Помпео.

Противостояние оппозиции и сил правительства в Венесуэле обостряется

В то же время, выступая на телеканале Fox News, госсекретарь США вновь заявил о том, что не исключает военного вмешательства Вашингтона в венесуэльский конфликт. "Как мы и говорили ранее, мы не отказываемся ни от одной опции", - подчеркнул политик.

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли несколько человек, многие получили ранения.

Большая часть гуманитарного груза, который пытались доставить в Венесуэлу фуры из Колумбии, была уничтожена в результате пожара, после того, как Боливарская национальная полиция (PNB) обстреляла грузовики зарядами со слезоточивым газом.

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    Автор: Александра Елкина


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