Помпео призвал Россию способствовать справедливости в деле MH17

Российской стороне следует принять все необходимые меры, чтобы перед судом предстали подозреваемые в причастности к крушению "Боинга" над Донбассом, которые в настоящее время находятся в России. С таким заявлением госсекретарь США Майкл Помпео выступил в среду, 19 июня. Вашингтон также призывает Россию "уважать резолюцию 2166 Совета Безопасности ООН и придерживаться ее", отмечается в документе.

Международная следственная группа назвала имена подозреваемых

Несколькими часами ранее Международная следственная группа (JIT) назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к трагедии MH17. Согласно данным JIT, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Госсекретарь США назвал обнародование имен четырех человек "вехой в поиске истины". Соединенные Штаты сохраняют уверенность в профессионализме и способности уголовной юстиции Нидерландов действовать беспристрастно и справедливо, подчеркнул Помпео.

Трагедия рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека потребовал от России представить свою официальную позицию о крушении воздушного судна. Он передал российским властям жалобы 380 родственников погибших пассажиров, которые считают Россию "прямо или косвенно ответственной" за трагедию.

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