Помпео назначил спецпосланника США по урегулированию кризиса в Венесуэле

После того как США официально признали бывшего спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо временным главой государства и призвали президента Николаса Мадуро сложить с себя полномочия, глава Госдепартамента Майк Помпео назвал имя дипломата, ответственного за политику США в отношении Венесуэлы. Спецпосланником США стал представитель лагеря "ястребов", республиканец Эллиот Абрамс.

Спецпосланник США по урегулированию кризиса в Венесуэле Эллиот Абрамс

На протяжении ряда лет Абрамс занимал различные руководящие должности в администрациях нескольких президентов-республиканцев, начиная с Рейгана. За эти годы он проявил себя как "ястреб" в отношении Латинской Америки, сообщает информагентство AP.

В прошлом политик обвинялся в том, что утаивал от следствия важную информацию в ходе расследования так называемого "Ирангейта" (политический скандал в США во второй половине 1980-х годов. - Ред.), однако впоследствии он был оправдан.

Заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Ситуация в Венесуэле станет темой специального заседания Совбеза ООН, которое будет проведено в Нью-Йорке в субботу, 26 января, по инициативе США. Ожидается, что глава МИД США Майк Помпео призовет международное сообщество на этом заседании признать Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

"Мы готовы поддержать временного президента Гуайдо при формировании переходного правительства и исполнении им его конституционных обязанностей в качестве временного президента, в том числе при принятии решения по определению статуса дипломатических представительств Венесуэлы в США и других странах", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте Госдепа США в среду, 23 января.

Гуайдо не согласен на ложный диалог с Мадуро

В среду, 23 января, Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства в Венесуэле и принес присягу на глазах нескольких тысяч своих сторонников. Спустя два дня он призвал армию Венесуэлы поддержать его: "Солдаты, встаньте на сторону венесуэльского народа".

На переговоры с социалистическим правительством Мадуро Гуайдо готов согласиться только при определенных условиях. "На фальшивый диалог не согласен никто, - заявил оппозиционер. - Обсуждаться будет только конец противоправного присвоения власти".

Разрыв дипотношений между США и Венесуэлой

После того как США, Канада, большинство стран Латинской Америки и ряд других государств признали Гуайдо временным главой государства, Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Америкой.

"Мы готовы поддержать временного президента Гуайдо при формировании переходного правительства и исполнении им его конституционных обязанностей в качестве временного президента, в том числе при принятии решения по определению статуса дипломатических представительств Венесуэлы в США и других странах", - говорится в заявлении министра иностранных дел США Майка Помпео, опубликованном на сайте госдепа в среду, 23 января.

Ранее администрация Трампа неоднократно вводила санкции против венесуэльских компаний и окружения Мадуро.

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