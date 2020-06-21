 Помпео назвал ″ханжеской″ антирасистскую резолюцию Совета ООН по правам человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.06.2020

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Мир

Помпео назвал "ханжеской" антирасистскую резолюцию Совета ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека - это "рай для диктаторов и демократий, которые им потакают", заявил госсекретарь США Майк Помпео после того, как этот орган принял резолюцию, осуждающую расизм и полицейское насилие.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Глава Госдепа Майк Помпео считает верным принятое Трампом в 2018 году решение о прекращении членства США в Совете по правам человека ООН

США раскритиковали резолюцию Совета по правам человека ООН, осуждающую системный расизм и полицейское насилие. Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот документ, принятый 19 июня после трагической гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, "ханжеским".

Совету ООН по правам человека следует лучше сконцентрироваться на систематических проявлениях расовой дискриминации в таких странах, как Куба, Китай и Иран, заявил глава Госдепа в субботу, 20 июня. При этом расизм в Соединенных Штатах упоминается в резолюции только с исторической точки зрения, указывает газета The Washington Post.

После событий в Миннеаполисе резолюцию об осуждении системного расизма и полицейского насилия вынесли на экстренное обсуждение несколько африканских стран. В Совете ООН по правам человека она была принята единогласно.

Изначально ее формулировка была очень жесткой, отмечает AFP. Так, в документе приводилось требование провести независимую международную проверку случаев применения полицией насилия к афроамериканцам в США. Однако постепенно многие острые углы в тексте документа были сглажены, что вызвало критику со стороны некоторых правозащитных групп.

Помпео считает, что авторитарным режимам стоит взять демократию в США за образец

По сведениям AFP, правозащитники обвиняли Вашингтон в том, что он оказывал давление на другие страны, чтобы добиться смягчения формулировок резолюции. В заявлении Майка Помпео, которое он озаглавил "О ханжестве Совета ООН по правам человека", говорится, что актуальные дискуссии, начавшиеся в США после гибели Джорджа Флойда, являются "знаком силы и зрелости" американской демократии.

"Если бы Совет по правам человека повел себя честно, он бы признал сильные стороны американской демократии и заставил бы авторитарные режимы по всему миру взять американскую демократию себе за образец", - заявил дипломат. При этом Помпео подчеркнул, что считает верным принятое администрацией президента США Дональда Трампа в 2018 году решение выйти из Совета ООН по правам человека, который он назвал "раем для диктаторов и демократий, которые им потакают", пишет The Washington Post.

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    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 26:00

Миллионы убитых, или При чем здесь расизм. Европа в фокусе

Ссылки в интернете

Статья в газете The Washington Post о критике Совета ООН по правам человека со стороны госсекретаря США Майка Помпео

Top US diplomat calls UN rights body ‘a haven for dictators’

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Протесты против расизма - "Европа в фокусе"  

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России  

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