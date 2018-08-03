 Помпео назвал санкции против Ирана неизбежными | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2018

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Мир

Помпео назвал санкции против Ирана неизбежными

Тегеран должен пойти на большие перемены, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, заявил госсекретарь США. По данным Reuters, санкции против Ирана могут вступить в силу 7 августа.

Госсекретарь США Майк Помпео (фото из архива)

Госсекретарь США Майк Помпео (фото из архива)

Вашингтон не намерен отказываться от возобновления санкций против Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео в беседе с журналистами во время возвращения из командировки по Азии 5 августа. Помпео назвал санкции "важной частью усилий по борьбе со злонамеренными действиями Ирана" и заявил, что детали о вступлении штрафных в мер в силу Белый дом сообщит в понедельник, 6 августа.

Контекст

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Госсекретарь США выразил надежду, что удастся "найти путь для того, чтобы продвинуться вперед" в двусторонних отношениях, но "для этого иранский режим должен решиться на огромные перемены". Вместе с тем Помпео отметил, что Ирану "следует просто вести себя, как нормальная страна".

Санкции против Ирана скоро вступят в силу

Источник информагентства Reuters в министерстве финансов США сообщил, что санкции вступят в силу во вторник, 7 августа, в 7.00 мск.  В середине мая Еврокомиссия, актуализировав закон о защите от американских санкций, указывала, что эти штрафные меры начнут действовать 6 августа.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия, а также объявил о восстановлении режима экономических санкций против Тегерана, который действовал до подписания СВПД в 2015 году.

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  • жители Тегерана со смартфонами

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    Блокировка Telegram и Instagram

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    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

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  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

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    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Контекст

Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

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