Помпео в Киеве - на фоне скандалов и с обещанием поддержки

Только со второй попытки госсекретарю США Майку Помпео удастся посетить Украину. Его визит должен состояться в четверг, 30 января. Изначально поездка была запланирована на начало месяца, но была отложена из-за обострения ситуации в Ираке. Киев станет первой остановкой в мини-турне Помпео по странам бывшего СССР, в ходе которого он также посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан. Украина в этом ряду - пожалуй, самая сложная и важная для главы американской дипломатии.

Как импичмент Трампа ударил по Украине

Помпео станет не только первым членом правительства США, посетившим Киев после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, но и первым после начала скандала вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом в июле 2019 года, приведшего к процедуре импичмента в отношении главы Белого дома.

Зеленский и Трамп жмут друг другу руки в Нью-Йорке, сентябрь 2019

Визит совпал с решающей фазой процедуры импичмента президенту в Сенате США. Демократы обвиняют Трампа в давлении на Зеленского путем задержки военной помощи с целью заставить Украину провести расследование против его конкурента на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его работавшего в Украине сына. Трамп отвергает обвинения.

Помимо продолжающейся позиционной войны с пророссийскими сепаратистами в Донбассе, Украина впервые в своей истории оказалась в центре внутриполитического скандала в США. Скоро полгода, как президент Зеленский повторяет, что у него к Трампу претензий нет, пытаясь минимизировать ущерб для себя и страны. Тем не менее негативные последствия для Киева ощутимы.

В киевских экспертных кругах говорят, что Украина стала в Америке "токсичной", контакты на разных уровнях стали более сдержанными. Ситуация усложняется тем, что помимо политиков с обеих сторон, в ситуацию вокруг импичмента вовлечены третьи лица, вроде бывших генпрокуроров Украины Юрия Луценко и Виктора Шокина. Оба говорили о Байдене с адвокатом Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани, который в декабре собирал в Украине материал для оправдания Трампа.

Скандал вокруг экс-посла Йованович

После ухода в отставку вовлеченного в скандал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера этот пост остается вакантным. Волкер играл важную для Киева роль в контактах с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе. Также у США нет в Украине полноценного посла после того, как Трамп в мае 2019 отозвал из Киева Мари Йованович.

Экс-посол Мари Йованович во время показаний в Палате представителей США, ноябрь 2019

С начала января временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин, сменившая на этом посту Уильяма Тейлора. Этот ранг в дипломатии ниже посольского. Трамп критиковал Йованович во время телефонного разговора с Зеленским. По данным американской прессы, за досрочным отзывом Йованович стоит Джулиани, который обвинял ее в блокировании расследования против Байдена в Украине и плохих отзывах о Трампе. Дипломат отвергла все обвинения, а в процессе импичмента дала показания против президента США.

Накануне визита в Киев Помпео сам оказался в центре скандала, связанного с именем экс-посла Йованович. Американское радио NPR сообщило, что госсекретарь после интервью с журналисткой этого радио в ходе частной беседы ругал ее за вопрос о поддержке Йованович и задал вопрос: "Вы думаете, что американцам не безразлична Украина?". По версии NPR, Помпео при этом выразился нецензурно. Госсекретарь заявил, что журналистка нарушила правила конфиденциальности. Киев промолчал.

Наконец, в январе из источников в Палате представителей США стало известно о том, что в Украине за Йованович в ее бытность послом, возможно, велась слежка. Украинские органы начали расследование. Все это вместе делает визит Помпео похожим на хождение по минному полю, которым стала Украина для американской дипломатии.

США продолжают помогать украинской армии

Помпео едет в Киев, чтобы выразить поддержку ее "суверенитету и территориальной целостности" - так было сказано в изначальном сообщении Госдепа. Несмотря на скандалы, эта поддержка в последнее время усилилась. Так, Киев в лице госкомпании "Нафтогаз Украина" поблагодарил Вашингтон за санкции в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Благодаря им, считают украинцы, в конце декабря Киеву удалось договориться с Москвой о продолжении транзита газа в Европу.

Такие противотанковые комплексы Javelin Украина получила от США

Что касается военной помощи, приостановленной Трампом минувшим летом, якобы с целью борьбы с коррупцией в Украине, то она снова поступает. По словам Владимира Ельченко, нового посла Украины в США, в 2020 году Киев рассчитывает получить от Вашингтона - как по линии Пентагона, так и других ведомств - помощь на более чем миллиард долларов. Примерно треть суммы предусмотрена на военные нужды.

В конце минувшего года Киев сообщил о договоренности на поставку второй партии противотанковых комплексов Javelin. Хотя основной акцент США делают на поддержке украинского военного флота и береговой охраны, говорит Ельченко. Украина, среди прочего, получит быстроходные катера и ракетные противокорабельные комплексы.

Одна из главных тем визита Помпео - будущее Донбасса

Одной из центральных тем визита Помпео в Киев, похоже, станет дальнейшая судьба минских соглашений по Донбассу. По итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в начале декабря США поддержали попытки Зеленского сдвинуть с мертвой точки реализацию соглашений.

В ближайшие недели и месяцы Украина попытается выполнить их политические аспекты, которые ранее уже вызывали протесты тех, кто считает это "капитуляцией" перед Россией. В частности, речь идет об особом статусе сепаратистских "республик" в Донецке и Луганске, а также проведении там осенью местных выборов.

В любом случае, визит станет премьерой как для самого Помпео, который в должности госсекретаря еще ни разу не был в Украине, так и для Зеленского, который впервые будет принимать высокопоставленного американского политика у себя на родине. До этого президент Украины коротко встречался с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. После этого их пути пересекались на экономическом форуме в Давосе, но личной встречи не было.

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