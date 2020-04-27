Помощь россиянам во время пандемии - на что рассчитывать?

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Многим россиянам нужна финансовая поддержка. Карантин в связи с эпидемией коронавируса оставил их без дохода. Сергей Елкин о том, на какую помощь от государства можно надеяться.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов
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