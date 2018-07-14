 Помощника Сальвини допросили из-за финансирования от РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2019

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Европа

Помощника Сальвини допросили из-за финансирования от РФ

Помощника главы МВД Италии Сальвини подозревают в причастности к нелегальному финансированию из РФ. По сообщениям итальянских СМИ, Джанлука Савоини отказался давать показания.

Вид на Рим

Джанлука Савоини, помощник главы итальянского МВД Маттео Сальвини, подозреваемый в коррупции по делу о предполагаемом финансировании ультраправой партии "Лига" со стороны России, отказался давать показания прокурорам. В понедельник, 15 июля, Савоини был допрошен в связи с обвинениями в попытках скрыть российское финансирование "Лиги". Ранее, как сообщала итальянская пресса, голос Савоини был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из московских отелей.

На встрече в российской столице якобы обсуждался перевод в пользу "Лиги" 58 миллионов евро через скидки на российские нефтяные сделки. СМИ сообщают также, что другим итальянцем, присутствовавшим с Савоини на московской встрече, был адвокат Джанлука Меранда. В ближайшие дни его также могут допросить в прокуратуре. Сам Маттео Сальвини отрицает, что получал деньги от России. Глава итальянского МВД ранее высказывался в поддержку Владимира Путина и за отмену европейских санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма, но утверждал, что делал это "бесплатно".

Контекст

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Ранее, в воскресенье, в администрации премьер-министра Италии Джузеппе Конте дистанцировались от Савоини. Это произошло после того, как в итальянских СМИ появились данные, что Савоини присутствовал 4 июля на устроенном для Владимира Путина торжественном обеде в правительственном замке. "Джузеппе Конте лично не знает господина Савоини", - говорится в заявлении. В администрации уточнили, что в число приглашенных на обед входили все, кто участвовал в российско-итальянском форуме, прошедшем за несколько часов до торжественного обеда.

Первые сообщения о встрече в московском отеле появились в итальянской прессе в феврале. В начале июля расшифровку переговоров опубликовал медиапортал Buzzfeed. После этого случай стал активно обсуждаться в Италии.

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