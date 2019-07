Помощника Сальвини допросили из-за финансирования от РФ

Искусство тотальной слежки

Жесткие выводы

Помимо фотографий в галерее c/o Berlin представлены также видео. Сатирический фильм профессора медийного искусства из Берлина Хито Штайерль "How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational" предлагает практические советы, как оставаться незамеченным в эру цифровых технологий.

Автор: Элла Володина