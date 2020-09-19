Поможет ли ток-шоу в борьбе с насилием над казахскими женщинами?

На телевидении Казахстана ежедневно выходит немало ток-шоу местного производства. Их отличием от аналогичной продукции, к примеру, в России или Украине является то, что на казахстанском ТВ в условиях существующих уже второй десяток лет ограничений на обсуждение внешне- и внутриполитических проблем превалирующими стали темы социально-бытового характера.

"Стыдные вопросы" поднимают рейтинг ток-шоу

Впрочем, даже бытовые проблемы, поднятые в эфире казахстанских ток-шоу, периодически вызывают острые дискуссии. По наблюдениям известного в стране медиакритика Назиры Даримбет, еженедельно публикующей свои обозрения новинок ТВ-каналов Казахстана, особый интерес для зрителей представляют передачи с исключительно казахстанской спецификой. "Чуть ли не на каждом шагу идет обсуждение темы о преимуществах и недостатках многоженства. Другой популярный вопрос - может ли казахская девушка вступать в сексуальные отношения до брака? Вывод всегда одинаков: нет, не может. Она обязана выходить замуж девственницей. Все потому, что уят, уят (стыд. - Ред.). Но ради рейтингов про этот уят можно и позабыть", - поделилась Даримбет в беседе с корреспондентом DW.

История Кызгалдак

Именно Назира Даримбет инициировала скандал, обратив внимание общественности на дикий, по ее мнению, случай, ставший темой ток-шоу "Кел, татуласайык" ("Давайте мириться"), которое по будням выходит в эфире одного из частных республиканских телеканалов. Речь идет о серии передач, главной героиней которых стала 18-летняя Кызгалдак Талгаткызы. На русский язык имя девушки переводится как Тюльпан. "Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали трое парней. Их судили, но в тюрьму не посадили, а их жертва забеременела и родила сына. И вот с предполагаемым отцом ребенка Кызгалдак и пытаются помирить! Или, как было заявлено в одном из первых выпусков, на худой конец добиться признания отцовства и выплаты алиментов", - кратко описала Даримбет сюжет ток-шоу. Она уверена - мирить жертвы с насильниками, сломавшими их жизни, нельзя принципиально, тем более в развлекательной форме.

Сама же 18-летняя Кызгалдак придерживается другого мнения о ток-шоу. В беседе с DW она рассказала, что решила принять участие в передаче, увидев в этом единственный способ добиться справедливости. "О том, что можно рассказать всю правду с помощью телевидения, я узнала от знакомых. Думала две недели. Я сразу решила никого не стесняться, потому что поставила задачу наказать своих обидчиков. Чтобы вся страна узнала, что это можно сделать. Чтобы это было уроком и для них, и для других. Очень много девочек, как я, сейчас страдают, но при этом они молчат. Но правды добиться можно", - уверена Тюльпан.

Имам предложил "подумать"

В Казахстане подвергшиеся насилию женщины, которые решились наказать своих обидчиков, нередко сталкиваются с фактически безнаказанным преследованием и травлей со стороны родственников и знакомых насильников. Героиня телепередачи исключением из правил не стала. "Сейчас Кызгалдак живет в Алматы. Но после ток-шоу мы вместе с ней съездили в Кегенский район Алматинской области, где произошло преступление, чтобы получить в районной прокуратуре документы о повторном возобновлении уголовного дела. И там столкнулись с распространенным родственниками насильников мнением, что, решив наказать своих обидчиков, Кызгалдак опозорила весь свой аул", - рассказала DW адвокат девушки Альбина Бахтияркызы.

Адвокат Альбина Бахтияркызы

Слова адвоката подтверждаются выступлением имама из родного аула Кызгалдак, который специально приехал на ток-шоу, чтобы пристыдить ее за "недостойное поведение". "Надо подумать и о судьбе парней. Один из них уже женился, другой является единственным сыном в семье. А эта девушка опозорила их и аул наш на весь свет!" - указывая в сторону Кызгалдак, заявил в эфире ток-шоу имам, предложив не доводить дело до суда, а решить все проблемы с помощью местных старейшин.

УК Казахстана позволяет насильникам уйти от строгого наказания

Правозащитники Дина Тансари и Алмат Мухамеджанов

По словам организаторов движения за права женщин, пострадавших от насилия, "Не молчи" Дины Тансари и Алмата Мухамеджанова, история Кызгалдак на самом деле достаточно типична для Казахстана. "Телевизионный эфир с участием Кызгалдак обнажил сразу несколько существующих в стране проблем. Одна из них - наличие в Уголовном кодексе 122-й статьи, которая позволяет преступникам уйти от ответственности, поскольку может квалифицировать насилие как добровольный секс с лицом, не достигшим совершеннолетия. Хорошо, что в прошлом году хотя бы статью о примирении сторон убрали. Вместе с тем, по нормам еще 1959 года насилием по-прежнему считаются лишь действия, когда жертва оказывает явное сопротивление", - указала в беседе с DW Дина Тансари, которая несколько лет назад сама стала жертвой группового насилия.

Самая известная в Казахстане защитница интересов женщин, которая выступала в том числе с трибуны ООН, уверена: действующие 122-я, а также 124-я статьи УК (развращение малолетних) позволяют смягчить наказание насильникам до 5 лет лишения свободы. Хотя за изнасилование малолетних в стране предусматривается заключение на срок от 20 лет и до пожизненного. В результате в Казахстане очень часто выносят мягкие приговоры за секс с детьми, которые якобы добровольновступили в половой контакт со взрослыми людьми.

В Казахстане растет число изнасилований

Удручающей статистикой с DW поделился и соратник Дины Алмат Мухамеджанов. "У нас идет увеличение числа изнасилований. К концу каждого дня вы должны знать, что в Казахстане на этот момент уже изнасилованы три ребенка. Это - официальная статистика. В реальности в полицию обращаются только 10 процентов родителей пострадавших детей. Каждый день один мужчина убивает в бытовой драке свою жену. Каждые пять часов в Казахстане появляется информация об изнасилованной женщине. Но я не вижу, чтобы на ток-шоу хоть кто-нибудь поднимал такие темы", - отметил Алмат Мухаметжанов.

Между тем в ходе подготовки материала сразу несколько женщин признались DW, что внимательно следят за развитием истории Кызгалдак Талгаткызы. А три из них не исключили, что если 18-летняя девушка добьется успеха в восстановлении справедливости, то они тоже расскажут журналистам о проблемах, с которыми столкнулись в результате изнасилования.

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