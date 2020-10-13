 Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.10.2020

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Россия

Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Посетители сидят в кафе без масок. Официант смотрит на улицу и кричит им: Роспотребнадзор идет! Наденьте маски! - карикатура Сергея Елкина

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