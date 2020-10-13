Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.
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Разница не только в том, что в РФ просто пропустили длительную и ключевую третью фазу клинических испытаний препаратов. Дело в самой модели их создания: государственной или частной.
В России по состоянию на 17 октября от последствий коронавирусной инфекции скончались 24 002 пациента. Германия обновила антирекорд по суточному приросту инфицированных вирусом SARS-CoV-2 .