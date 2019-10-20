Помогут ли испанскому следствию показания Михаила Фридмана?

Совладелец консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман в сопровождении группы адвокатов предстал в понедельник, 21 октября, перед следователем Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Мануэлем Гарсией Кастельоном. Как отмечается в распространенном для печати документе НСПИ, Фридман "полностью отрицал обвинение в коммерческих махинациях, следствием которых стало разорение испанской корпорации Zed WorldWide", действовавшей в сфере мобильных приложений и компьютерных игр.

Всю ответственность за банкротство корпорации россиянин возложил на ее бывшего владельца и своего тогдашнего испанского партнера Хавьера Переса Дольсета. Испанец, по словам Фридмана, виновный в разорении собственной компании, оклеветал его, "для чего представил следствию фальшивые документы".

Допрос Фридмана в Испании дважды откладывался

По итогам допроса ни следователь, ни присутствовавший на нем прокурор Хосе Гринда не вынесли, как ожидалось некоторыми, решения об аресте подозреваемого. По мнению опрошенного DW мадридского юриста Анхеля Ибаньеса, это свидетельствует о том, что "Фридману и его адвокатам пока удалось убедить следствие в непричастности магната к приписываемым ему деяниям". Между тем прокурор заявил, что намерен продолжить изучать дело Фридмана.

Дело в отношении Фридмана было возбуждено по требованию антикоррупционной прокуратуры

Юрист Ибаньес напомнил, что нынешней встрече предшествовали события, которые вызывали дополнительные подозрения у следствия и повышенный интерес со стороны испанской общественности. Дело в том, что допрос Фридмана дважды откладывался.

Кроме того, в начале октября следователь отверг просьбу адвокатов миллиардера, настаивавших на том, чтобы разговор состоялся в формате видеоконференции с Лондоном, где постоянно проживает их клиент. Позиция следователя объяснялась тем, что видеоконференция не позволяла по итогам допроса заключить подозреваемого под стражу или взыскать с него залог за освобождение до судебного решения.

Одновременно Гарсия Кастельон согласился отложить допрос, намеченный на 7 октября, напомнил Ибаньес. Дело в том, что Фридман представил справку, согласно которой он не мог приехать в Мадрид по состоянию здоровья. Впрочем, российский миллиардер должен был появиться в Испании еще 12 сентября. Но тогда он сообщил, что сменил адвокатов и новые еще не успели вникнуть в суть дела.

Мнение испанской прокуратуры по делу о банкротстве Zed WorldWide

Дело в отношении Михаила Фридмана было заведено в НСПИ в начале августа по требованию Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Его действия прокуратура, по словам ее представителя, побеседовавшего с DW, характеризует как "рейдерство" или "незаконное присвоение предприятия против воли его владельцев".

Почти 70% торговой сети DIA принадлежит Михаилу Фридману

Фридман, отметил представитель прокуратуры, подозревается в том, что руководил "экономическим удушением" испанского предприятия с целью его приобретения в дальнейшем по цене значительно ниже рыночной. Так, будучи ведущим партнером Zed WorldWide, он, как считает прокуратура, "преднамеренно заморозил с Zed WorldWide все контракты своих фирм и лишил финансирования, что и привело к банкротству".

Деяния, в которых подозревают Фридмана, подпадают сразу под несколько статей испанского Уголовного кодекса. По словам представителя прокуратуры, речь идет о "махинациях, направленных на изменение рыночной цены предприятия; мошенническом администрировании, умышленном банкротстве и коррупции в бизнесе".

Испанская полиция ставит версию Фридмана под сомнение

Еще в 2017 году, после банкротства Zed WorldWide, Михаил Фридман направил в антикоррупционную прокуратуру письмо, пояснил, в свою очередь, юрист Анхель Ибаньес. В нем российский миллиардер утверждал, что не причастен к бедам испанской компании. В суде он отстаивал ту же линию защиты, утверждая, что не мог совершить ни одно из вменяемых ему правонарушений. Фридман не занимал ответственных постов, позволявших принимать решения, влиять на контракты или предоставление кредитов испанской компании.

Тем не менее, пояснил эксперт, полицейское расследование, на основании которого были сформированы подозрения, ставит под сомнение версию Фридмана. Оно базируется на анализе документов испанского предприятия, электронной почты и переписки по WhatsApp причастных к банкротству лиц. Сделанный полицией вывод звучит так: "Фридман, хотя и не занимал никаких ответственных должностей в фирмах, которые разоряли испанского партнера, руководил неправомерными действиями против Zed WorldWide через своих доверенных лиц".

Как бы там ни было, испанским акционерам компании и государству, предоставившему ей крупную ссуду, был нанесен крупный материальный ущерб, резюмировал Анхель Ибаньес.

Новое дело в отношении Фридмана?

Между тем обычно хорошо информированное мадридское издание Confidencial сообщило 21 октября, что в НСПИ рассматривается вопрос о возбуждении против Фридмана еще одного уголовного дела. На этот раз изучить материалы полицейского расследования Верховный суд Испании поручил следователю Фернандо Андреу. Речь идет о предполагаемых махинациях, совершенных компанией Фридмана LetterOne Investment Holdings в ходе поэтапного приобретения испанской торговой сети DIA, занимающейся продажей продовольствия и предметов бытовой химии.

По данным полиции, отмечает Confidencial, менеджеры Фридмана, ставшие во главе компании после того, как магнат приобрел 29 процентов ее акций, создавали разного рода препятствия на пути ее нормального функционирования. Это привело к падению акций некогда процветавшей компании на 90 процентов, что позволило Фридману скупить по низкой цене практически 70 процентов DIA. При этом особо пострадали мелкие акционеры, поставщики компании и ее служащие, поскольку предприятие вынуждено было прибегнуть к массовым увольнениям.

Однако представители Фридмана заявляют, что не только не разоряли DIA, но, напротив, спасли ее от полного банкротства. Следователю Андреу предстоит в ближайшие месяцы разобраться в ситуации, заключает Confidencial.

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