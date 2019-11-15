 Польша с 2023 года прекратит закупать газ у России | Новости из Германии о Европе | DW | 15.11.2019

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Европа

Польша с 2023 года прекратит закупать газ у России

Варшава намерена покрывать свои потребности в газе путем собственного производства, покупки СПГ в США и Катаре, а также газа с месторождений на норвежском континентальном шельфе

Польское оборудование по приему российского газа

Польское оборудование по приему российского газа

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уведомила российские компании "Газпром" и "Газпром экспорт" об отказе продлить контракт на закупку газа из РФ после 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба PGNiG в пятницу, 15 ноября.

Как отмечается в сообщении, согласно подписанному в 1996 году Ямальскому контракту, стороны обязаны предоставить декларацию о сотрудничестве до 31 декабря 2019 года, за три года до предполагаемого срока расторжения договора.

Контекст

Уже 40 процентов глобальной торговли газом приходятся на СПГ (LNG). Его экспортируют 18 государств, в том числе Россия, а покупают 42 страны. Скоро к ним присоединится Германия. (04.03.2019)

Энергопотребление стало в ФРГ за три десятилетия намного более рациональным. Российским экспортерам нефти, газа и угля этот долгосрочный тренд не выгоден. (22.10.2019)

Отказ от российского газа глава PGNiG Петр Возняк объяснил "стремлением Польши к обеспечению безопасности поставок энергоресурсов". Менеджер также отметил, что в последние четыре года "компания предприняла фундаментальные шаги по диверсификации" поставок. В частности, заключены  долгосрочные контракты на поставку СПГ, приобретаются месторождения природного газа на норвежском континентальном шельфе.

По информации ТАСС, Ямальский контракт подразумевал приобретение Польшей порядка 10 млрд кубометров газа в год. 2,5 млрд кубометров она намерена получать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe с месторождений на норвежском шельфе. Это, по оценкам Возняка, совместно с собственным производством и поставками СПГ из США и Катара, покроет объемы, получаемые из России. Он подчеркнул, что приобретаемый компанией в США сжиженный природный газ  на 20-30 процентов дешевле того, что сейчас импортируется на основании Ямальского контракта.

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    Автор: Андрей Гурков


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Надо ли Газпрому продавать Северный поток 2, или Газовый детектив в Берлине. DW Новости (08.11.2019)

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